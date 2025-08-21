【猫あるある】気づけば人間は下僕にされている謎!?敗北決定の猫との戦いに共感の声多数【作者に聞く】
漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公にしたコミックエッセイ「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆しており、作中の様子から察するにかなりの愛猫家である。生活はミコさん中心に回っているが、四六時中そうとばかりはいかず、「ミコさんの思い通りにいかない日もある」という強気な漫画をSNSにアップ。するとそれを読んだ読者からも続々と感想が寄せられた。
ゲームをしているときも、眠ろうとするときも、必ず甘えて近づいてくるミコさん。「今回は思い通りにはさせないぞ」と心に決めるものの、すったもんだの末に結局はミコさんの要求を受け入れてしまう。気づけばいつも、ミコさんの思い通りの結末に落ち着いている、愛と笑いあふれる日常ストーリー。
漫画家という職業柄、基本は在宅ワークだという作者の久川はるさん。仕事中にミコさんから邪魔をされることもあるそうで、対処法を伺うと「どうしても作業を進めないといけないときは、『ちゅー○』でご機嫌をとったり、こたつや猫ちぐらに誘導してお昼寝をしてもらい、その隙にペンを握る……という感じで、静かな攻防戦を繰り広げています」と教えてくれた。とはいえ、最終的にはミコさんの思い通りになる展開が多く、読者からは「羨ましい」「なんだ、ただの幸せ者じゃないか」といった声が寄せられている。「実際、私はおおむねミコさんからの要求に屈してしまうんですけど、その時間が幸せで、ある意味贅沢な悩みですよね。今も足元のヒーターをミコさんに占領されていますが、私の足にふわふわのおしりを乗せてくれているので幸せです」と、その想いを語った。
猫好きの読者からは「所詮、人間は猫様の奴隷」「しっかり躾けられて、下僕の道まっしぐらですねw」「猫を飼う＝ネコとの下僕契約を結ぶみたいなもんですからねえ」といった共感コメントが次々集まる、久川はるさんの「なんだかんだ猫の思い通りになってしまう話」。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：久川はる(@hisakawa_haru)
