映画『ガリレオ』3部作、一挙放送決定 福山雅治×東野圭吾の人気シリーズ
映画『ブラック・ショーマン』の今秋公開を記念し、同じく原作・東野圭吾、主演・福山雅治で制作された『ガリレオ』劇場版3作品が、フジテレビ系にて9月13日より放送されることが決定した。
【写真】どの時代もかっこいい湯川先生 映画『真夏の方程式』『沈黙のパレード』場面写真
『ガリレオ』は、東野圭吾の推理小説で物理学者・湯川学を主人公とした連作ミステリーシリーズ。こちらを原作とした連続ドラマ『ガリレオ』が2007年10月期に月9枠で放送された。翌2008年には映画『容疑者Xの献身』が公開。2013年4月には再び連ドラ化され、6月には映画『真夏の方程式』が公開された。その後も2022年に『沈黙のパレード』が公開されたほか、スピンオフ作品も多く放送される人気コンテンツとなっている。
今回、第1弾として9月13日に放送されるのは、2008年公開の『容疑者Xの献身』。福山雅治演じる天才物理学者・湯川学vs.堤真一演じる天才数学者・石神哲哉。湯川の想像を超える「本物の天才」による論理的思考。「献身」という名に隠された事件の真相。人は人をここまで愛せるのか…。
第2弾として9月20日に放送されるのは、2022年公開の『沈黙のパレード』。完全黙秘をつらぬき、無罪となった男・蓮沼が被害女子学生の住んでいた町に戻ってきた。町全体を覆う憎悪の空気の中、迎えた夏祭りのパレード当日、蓮沼が殺された。「沈黙」に隠された「真実」を解き明かせるか？
第3弾として10月4日に放送されるのは、2013年公開の『真夏の方程式』。美しき海の街で、真夏の夜に起きた不可解な事件――それは、事故か、殺人か。複雑に絡み合う因縁。重ねられた嘘と罪。そして深まりゆく「謎」…。ガリレオ・湯川は、その哀しき方程式を解き明かすことができるのか。
土曜プレミアム『容疑者Xの献身』は9月13日21時、『沈黙のパレード』は9月20日21時、『真夏の方程式』は10月4日21時よりフジテレビ系にて放送。
