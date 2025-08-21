『愛の、がっこう。』第7話 愛実、川原にカヲルとは二度と会うことはないと話す
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第7話が今夜放送。愛実（木村）が川原（中島歩）にカヲル（ラウール）には二度と会うことはないと話す。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第7話 場面カット
本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていき、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合う姿を描く。
■第7話あらすじ
愛実との“お別れ遠足”の後、カヲルは川原に歩道橋から突き飛ばされ、階段を転げ落ちてしまう。救急隊員が駆けつけ、カヲルはそのまま入院することに。
一方、学校でカヲルと会っている所を生徒の夏希（早坂美海）に目撃されていた愛実は、教頭や保護者から説明を求められる。カヲルとはもう会わないと伝えて謝罪する愛実に、夏希の母・あかり（映美くらら）は「ホストとは二度と関わらない」と念書を書くよう求める。
入院しているカヲルの元を、警視庁捜査一課の刑事が訪ねて来る。怪我をした状況について聞かれるカヲル。見舞いにやってきた竹千代（坂口涼太郎）に、カヲルは愛実と会っていたことを打ち明ける。
カヲルを突き飛ばしたことがバレるのではと怯える川原は、愛実に会えないかとメッセージを送る。愛実はトラブルがあったので行けないと断るが、どうしてもと粘る川原に根負けし、仕事帰りに会うことに。トラブルについて聞かれ、言葉を濁す愛実。川原は右手に怪我をしていた。さりげなくカヲルについて聞き出そうとする川原に対し、愛実はもう二度と会うことはないと話す。
家に帰った愛実は父・誠治（酒向芳）からカヲルとのことについて執拗に責められる。耐えかねて家を飛び出した愛実は、電話をかけ…。
木曜劇場『愛の、がっこう。』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第7話 場面カット
本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていき、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合う姿を描く。
愛実との“お別れ遠足”の後、カヲルは川原に歩道橋から突き飛ばされ、階段を転げ落ちてしまう。救急隊員が駆けつけ、カヲルはそのまま入院することに。
一方、学校でカヲルと会っている所を生徒の夏希（早坂美海）に目撃されていた愛実は、教頭や保護者から説明を求められる。カヲルとはもう会わないと伝えて謝罪する愛実に、夏希の母・あかり（映美くらら）は「ホストとは二度と関わらない」と念書を書くよう求める。
入院しているカヲルの元を、警視庁捜査一課の刑事が訪ねて来る。怪我をした状況について聞かれるカヲル。見舞いにやってきた竹千代（坂口涼太郎）に、カヲルは愛実と会っていたことを打ち明ける。
カヲルを突き飛ばしたことがバレるのではと怯える川原は、愛実に会えないかとメッセージを送る。愛実はトラブルがあったので行けないと断るが、どうしてもと粘る川原に根負けし、仕事帰りに会うことに。トラブルについて聞かれ、言葉を濁す愛実。川原は右手に怪我をしていた。さりげなくカヲルについて聞き出そうとする川原に対し、愛実はもう二度と会うことはないと話す。
家に帰った愛実は父・誠治（酒向芳）からカヲルとのことについて執拗に責められる。耐えかねて家を飛び出した愛実は、電話をかけ…。
木曜劇場『愛の、がっこう。』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。