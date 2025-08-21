¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ø¤Î½£Ê¼ÇÉ¸¯¤¬³ÈÂç¡¡¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï½£Ê¼¤ò·ãÎå¡¡½»Ì±¤é¤Ï¹³µÄ¹ÔÆ°¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¼£°Â°Ý»ý¤òÌ¾ÌÜ¤Ë¤·¤¿½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¸¢¤ÏÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÈ¿ÂÐ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤è¤½1900¿Í¤Î½£Ê¼¤ò¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢ÇÉ¸¯¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¤è¤½800¿Í¤Ç¡¢1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï20Æü¡¢½£Ê¼¤¬·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¤Î±Ø¤òË¬¤ì¤Æ½£Ê¼¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤ÏÉâÏ²¼Ô¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¼Ô¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë·ù¤¬¤é¤»¡¢Ë½ÎÏ¤Î¶¼Ç÷¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¹¶·â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ï²ÈÂ²¤ÇÌë¤Ë½ÐÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É´í¸±¤À¡×¤Ê¤É¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¡¢½£Ê¼ÇÉ¸¯¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¶§°ÈÈºá¤Î·ï¿ô¤Ï²áµî30Ç¯´Ö¤ÇºÇÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µ½»Ì±¤Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿ÂÐ¤À¤È¤Î²óÅú¤¬¤ª¤è¤½8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï½£Ê¼¤ÎÇÉ¸¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤é¤¬¥Ð¥ó¥¹»á¤é¤Ë¹³µÄ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
