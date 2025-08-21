Nothingの新フラッグシップスマホ「Phone (3)」を写真と動画で紹介！Snapdragon 8s Gen 4やFeliCa、防水・防塵など【レポート】
|最新フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」を試す
既報通り、Nothing Technologyの日本法人であるNothing Technology Japan（以下、ナッシング）は8日、都内でメディア向けの発表会「NOTHING SUMMER UPDATE」を開催し、日本市場向けに最新フラッグシップスマートフォン（以下、スマホ）「Nothing Phone (3)」（Nothing Technology製）を2025年8月28日（木）9時に発売すると発表した。
また楽天モバイルでは販路が公式Webサイト（ network.mobile.rakuten.co.jp ）内の公式Webストアおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」、楽天モバイルショップで、価格は12GB RAM＋256GBストレージモデルが119,900円、16GB RAM＋512GBストレージモデルが138,900円となっており、他社から乗り換え（MNP）で料金プラン「Rakuten最強プラン」を申し込みかつ「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用し25カ月目に製品を返却した場合には1,250円／月×24回（総額30,000円）で購入可能だ。
今回はそんなNothing Phone (3)を発表会のタッチ＆トライで試すことができたので、外観や基本機能を中心に写真や動画を交えてレポートする。
本体正面
Nothing Phone (3)はNothing Technologyが展開するメインブランドである「Nothing」の新しいフラッグシップスマホで、これまでの製品と同様に個性的なデザインが特徴だ。特に背面はこれまでのモデルにも搭載されたいた「Glyphインターフェイス」と呼ばれる仕組みのLEDライトがさらに進化し、右上に丸い形状のLEDディスプレイ「Glyphマトリックス」を備え、通知や時計表示だけに留まらず、ミニゲームなどを楽しむことができるようになった。
本体背面。左「ホワイト」右が「ブラック」
Glyphマトリックスにおける時計表示
こちらは「ボトル」の表示。さまざまな表示が可能だ
本体背面のデザイン
本体正面下部
画面は約6.77インチSuper HD（1260×2800ドット）フレキシブルAMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載する。ディスプレイを覆うガラスはCorningの「Gorilla Glass 7i」を採用している。明るさはピーク輝度が4500nits、屋外輝度が1600nits、通常輝度が800nits。リフレッシュレートは最大120Hz、タッチサンプリングレートは最大1000Hz。本体のサイズは約160.6（高さ）×75.59（幅）×8.99（厚さ）mm、重量は約218gだ。
本体左右側面（画像上）、本体上下側面（画像下）
本体の左側面には上下キー（ボリュームキー）を、右側面には電源キー（スリープキー）とEssential Key（エッセンシャルキー）を搭載する。一方、本体下部側面にはnanoSIMカード（4FF）スロットとUSB Type-C端子、外部スピーカーを搭載している。なお、「Nothing Phone (3a)」で初めて対応したeSIMにも引き続き対応している。
背面カメラ
背面の3つのカメラはすべて5000万画素に対応しており、それぞれの仕様は下記の通り。
・メイン（広角）カメラ
約5000万画素、F値1.68、1／1.3型センサー、OIS（Optical Image Stabilizer：光学手ブレ補正）、EIS（Electronic Image Stabilization：電子手ブレ補正）
・ペリスコープ（望遠）カメラ
約5000万画素、F値2.68、1／2.75型センサー、OIS（Optical Image Stabilizer：光学手ブレ補正）、EIS（Electronic Image Stabilization：電子手ブレ補正）、3x 光学ズーム、6x センサー内ズーム、60x ウルトラズーム
・ウルトラワイド（超広角）カメラ
約5000万画素、F値2.2、1／2.76型センサー、視野角114°
標準モードとなる「写真」モードの画面
「動画」モードの画面
「もっと」を選択して表示される各種撮影モードの画面
「カメラの設定」画面
標準カメラアプリの撮影モードは「アクション」「マクロ」「ポートレート」「写真」「動画」のほか、「もっと」を選択すると「夜間」「スローモーション」「タイムラプス」「パノラマ」「エキスパート」が選択できる。なお、動画モードの撮影サイズやフレームレートは、「4K 30fps」「4K 60fps」「1080p 30fps」「1080p 60fps」に対応しており、画面上部に表示されている数字の部分を直接タップすることで切り替えられる。
前面のカメラ
画面上部のパンチホールに搭載されているフロントカメラも約5000万画素CMOSで、F値2.2、1／2.76型センサー、視野角81.2°の広角カメラとなっている。
ホーム画面
アプリ一覧画面
設定画面
ストレージ画面
デバイス情報画面
デバイス情報画面（下部表示）
OSはAndroid 15をベースにカスタマイズした「Nothing OS 3.5」を採用しており、チップセット（SoC）は4nm TSMCプロセスで製造された「Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4」（オクタコアCPU：プライムコア×1 最大3.2GHz[Cortex-X4]、パフォーマンスコア×7 最大3.0GHz[Cortex-A720]、GPU：Qualcomm Adreno 825、NPU：Qualcomm Hexagon NPU・Qualcomm AI Engine、ISP：Qualcomm Spectra 18-bit Triple AI ISP）を搭載している。
RAMとストレージは前述の通りで、12GB RAM＋256GBストレージモデルと16GB RAM＋512GBストレージモデルの2モデルが用意されている。なお、microSDカードなどの外部メモリーには対応していない。内蔵バッテリーは5150mAhで、おサイフケータイ（FeliCa）に加え、IP68の防水・防塵性能にも対応している。
オーディオ性能ではシンメトリックステレオスピーカーを搭載。オーディオファイルの形式はMP3、AAC、AAC+、WMA、AMR-NB、AMR-WB、WAV、FLAC、APE、OGG、MID、M4A、IMY（録音はWAV、AAC、AMR）を、動画ファイルの形式は MKV、MOV、MP4、H.265 (HEVC)、AVI、WMV、TS、3GP、FLV、WEBM（録画はMP4）をサポートしている。
Wi-FiはIEEE802.11a／b／g／n（Wi-Fi 4）／ac（Wi-Fi 5）／ax（Wi-Fi 6）／be（Wi-Fi 7）に、Bluetoothはバージョン6.0をサポートする。またSIMはnanoSIMカードおよびeSIMのデュアルSIMに対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りだ。
・2G GSM
GSM 850, 900, DCS, PCS
・3G UMTS (W-CDMA) 周波数帯
Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
・4G LTE
Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
・5G NR 周波数帯
Band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 - SA/NSA
最後にタッチアンドトライで外観や基本操作、標準カメラアプリの操作などを試した動画を紹介する。
S-MAX：搭載カメラすべてが5000万画素！Nothingのフラッグシップスマホ「Phone (3)」を試す【ファーストインプレッション】
S-MAX：Nothing Japanが新スマホ「Phone (3)」とワイヤレスヘッドホン「Headphone (1)」を発表！NOTHING SUMMER UPDATE【プレゼン】
記事執筆：2106bpm（つとむびーぴーえむ）
