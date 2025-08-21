新日本プロレスの「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」で初優勝したＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１８日、都内の新日本事務所で一夜明け会見を行った。

有明アリーナでの優勝決定戦で１０年連続１０回目の出場で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」を率いるＥＶＩＬを激闘の末、勝利し劇的な初制覇を飾った。

会見でＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「今、考えていることは２つ」と掲げ「１つは、来年の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』をどうやって優勝するか。これは欲でもなんでもなくて、この『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』優勝したことイコール、プロレス界で最強の座を手にしたっていうことなので」とし「イギリス、アメリカ、メキシコ、カナダ、まあもちろん日本も。各国でまたここから１年間闘っていくわけで。常にこれからの一戦一戦には“『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』を優勝したＴＡＫＥＳＨＩＴＡが”って、そこがついてくると思っています。『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』優勝したからにはもっと強くならないといけない。もっと強くなって、もっと強くあり続けて、そしてまたきっと来年の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』を迎える。そして、また強さを見せると。凄くシンプルな話で、つねに最強を更新し続けるためには、今年の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』をとったからこそ来年の『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ』、それも視野に入れてまたここからの１年間を過ごさなきゃいけないなと思っているので。それがまず思っていることの１つ」と示した。

続けて、もう１つを「ＩＷＧＰをとりにいく。たしか、いまチャンピオンのザック・セイバーＪｒ．とナイジェル・マッギネスの試合が『Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ』で決まっている。誰が相手でもいいし、それがいつであろうと、どこであろうとボクは構いません。いつでも日本に呼んでくれれば来るし、新日本プロレスが『ここでやってくれ』と言ってくれればボクは行くし。本音を言えば次のタイトルマッチもザックが防衛してくれれば……。ボクの本音はザックとＩＷＧＰがやりたい。そう遠くないうちに、近いうちにボクはやりたい。ザックからＩＷＧＰのベルトをとりたい、それがボクの本音。なぜならザックが一番強いと思っているから。一番ボクが強いと思うレスラーからＩＷＧＰを。そしてチャンピオンとして１・４（東京ドーム）の舞台に立ちたい。いまはその２つ、ボクの頭の中にあるのはその２つ」と明かした。

ザックは２４日（日本時間２５日）に英ロンドンでナイジェル・マッギネスと初防衛戦を行う。現王者のザックについて「まずはザックにしかないスタイルっていうのを持っていること。ザック・セイバーＪｒ．のプロレスっていうものを持っているということ。これは何よりも強みだと、プロレスラーとして。ボクもつねにそういうものを探しています。竹下と言えばこうだって言えるもの。ザックはそれを持ってるから、やっぱりそういう個性を持った、そして一つの道を極めたチャンピオンと戦いたいなと。大阪の公式戦では、初対戦でタップアウトしましたけど、半分締め落とされてましたし。で、この間の有明アリーナの準決勝では、ボクが結果的に勝利を収めてましたけど、途中で意識を飛ばされ、控室に帰った時にはここがどこかもわかっていない、そういう状況まで追い込まれて、それは強いからなんですよ、ザックが。ボクは強いヤツに勝ってＩＷＧＰのベルトを巻きたいので、だからザックにもう一度ボクの前に立ってほしい。それがボクのイメージです」と明かした。

そしてＩＷＧＰ挑戦へ「ボクはいつでも日本に来る準備はしてるし、一度も新日本プロレスのスケジュールのオファーを断ったことはないので、ボクは日本とアメリカを何往復する気でいますから、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを呼ぶ舞台が整ったらそこでその時のＩＷＧＰ王者に挑戦したいと。『Ｇ１』覇者としてわがままを言うなら年内、近いうちにやりたいなと思ってます」と明言した。