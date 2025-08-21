【Eggs ′n Things】シャインマスカットを使ったパンケーキ＆ドリンクが登場トマトとバジルが香るエッグベネディクトも見逃せない。
カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs 'n Things（エッグスンシングス）は、2025年8月21日から9月23日まで、「シャインマスカットのパンケーキ」と「ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」を国内のEggs 'n ThingsとEggs 'n Things Coffee全店舗で販売します。
旬のシャインマスカットをたっぷり使った贅沢な味わい
シャインマスカットを使用したパンケーキとドリンク、夏野菜を使用したエッグベネディクトが登場します。
・シャインマスカットのパンケーキ
芳醇な甘みのシャインマスカットを贅沢にのせ、シャインマスカットが香るなめらかなクリームを重ねたパンケーキです。レモンミルククリーム、ブルーベリーソースと合わせて楽しむことができます。
価格は2728円。イートインのみでの販売です。
・ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト
香ばしく焼き上げたベーコンとズッキーニを、さっぱりとしたトマトソースとバジルペーストで仕上げたエッグベネディクトです。とろとろの卵とモッツァレラチーズを合わせて味わえます。
価格は2068円。イートインのみでの販売です。
・シャインマスカットスカッシュ
大粒のシャインマスカットをのせた、爽やかでジューシーなスカッシュです。
価格は858円、テイクアウトの場合は842円。
・シャインマスカットティー
自家製のシャインマスカットドリンクに香り高いアールグレイティーを加えた、豊かな風味が特徴です。
価格は825円、テイクアウトの場合は810円。
※価格はすべて税込です。
