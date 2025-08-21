Photo: 小野寺しんいち

折りたたみスマホだって、ガシガシ使い込みたい。

今年も、Pixelから折りたたみスマホ「Google Pixel 10 Pro Fold」が10月に登場します。

今回の売りは、耐久性の高さです。IP68 準拠の防塵・防水性能を、折りたたみスマホでは初めて達成しました。

耐久強化で、実用的なフォルダブル端末へ

Photo: 小野寺しんいち

画面を開閉するための回転軸、ヒンジが存在する折りたたみスマホ。複雑な構造であるため、普通のスマホではすでに当たり前になりつつあるIP68を、これまでなかなか達成できずにいました。

新しいPixel 10 Pro Foldは全体的な強化が図られ、操作性だけでなく、実用性、耐久性にも優れる端末へと進化しています。

背面には、「航空宇宙グレードのアルミニウム製フレーム」、ディスプレイには傷がつきにくい「Corning Gorilla Glass Victus 2 カバーガラス」を使用。ヒンジ部分には「航空宇宙グレードの高強度アルミ合金カバーを備えた多相合金スチール」が採用され、前モデルよりも2倍の耐久性があるといいます。

折りたたみって壊れないかちょっと心配。そんな不安を、本気で解決しにきてますね。

大容量バッテリーと、最新AIを使い倒せるプロセッサ

Photo: 小野寺しんいち

色は、MoonstoneとJadeの2色展開。シックにいくか、柔らかくいくか？

外側スクリーンは6.4インチ、内側は8インチ。両ディスプレイとも、ピーク輝度は3,000ニトを誇ります。

バッテリー容量は5,015 mAhと大きめ。Galaxy Z Fold7の4,400mAhを凌ぐ性能です。今回新たに登場したマグネット技術「Google Pixelsnap」に対応し、Qi2対応の最大出力15Wのワイヤレス充電もできちゃいます。

Photo: 小野寺しんいち

カメラには、48MPの広角と10.5MPの超広角、10.8MPの5倍望遠、そして10MPのフロントカメラを備えます。動画では4K撮影も可能です。

搭載プロセッサは最新の「Google Tensor G5」。盛りだくさんの新しいAI機能を使いこなせるチップです。

耐久性能をとるか、サイズをとるか

ただ、ちょっと気になったのがサイズと重さ。

Photo: 小野寺しんいち

折り畳んだ状態の厚さは10.8mm、広げた状態では5.2mmで、重量は258gです。ライバル機のGalaxy Z Fold7が8.8mm、4.2mmの215gなので、比較的厚め&重めの折りたたみスマホだと言えるかもしれません。

ここについて、GoogleのPixel プロダクト マネジメント シニア ディレクターのピーター・プルナスキー氏はメディア向け説明会の中で「耐久性を優先した結果」であると発言。

今回のアップデートが、耐久性の向上であったことを考えると、一概に厚くて重いからダメ、とはならないとは思います。耐久性をとるか、サイズをとるか、ここは、折りたたみスマホの永遠の課題かな…。

価格は、256GBが税込267,500円、512GBが税込287,500円。予約開始は8月21日で、発売日は10月9日です。256GBで265,750円、512GBで283,750円のGalaxy Z Fold7とほぼ変わらず。

気になっていた方の反応はどうなるでしょうか？