南国気分を味わえる宮崎県のグルメを集めた物産展が20日から、福岡市の百貨店で始まりました。猛暑が長引く中、スタミナを付けて夏を乗り切ってもらうおうと「激辛グルメ」がテーマです。

福岡市の大丸福岡天神店で始まった「熱いぜ！宮崎展」。47店舗が自慢のグルメを持ち寄っています。



■訪れた人

「都城市に住んでいました、昔。懐かしいなと思って来ました。宮崎は時間がゆっくり流れていて、肉も鶏も豚も焼酎もおいしいところです。」





■吉村史織アナウンサー「今回は通常の宮崎名物だけでなく、激辛バージョンが集結しています。」

ギョーザの購入頻度で5年連続日本一に輝く宮崎市。「宮崎餃子」の定着を目指し、様々なメニューが開発されています。



■鶏専家一本気・有川依井子 店長

「今回は、ギョーザに赤いゆずこしょうを添えています。鶏ギョーザなので、すごく合います。」



ゆずこしょうを添える宮崎名物「鶏の炭火焼き」をイメージしたこちらは、辛みの強い赤いゆずこしょうのペーストや粉末を付けていただきます。



■吉村アナウンサー

「辛い。ゆずこしょうがペースト状なので、口の中にまんべんなく広がります。爽やかさを感じる、さっぱりした辛さみたいな感じですね。」

宮崎県延岡市が発祥とされる宮崎グルメの「辛麺」は、通常でも激辛ですが、こちらはスープにカレーを混ぜ込んでいます。



■吉村アナウンサー

「おいしい、辛い。スパイスのきいたカレーの、唐辛子と違った辛みが合わさって、うまみみたいなものが生まれていますね。」

辛いものが苦手な人でも楽しめるよう、会場には宮崎産マンゴーを使ったスイーツのブースも、ずらりと並んでいます。こちらのグループが注文していたのは、マンゴーと生クリームをトッピングした一日2食限定のプリンです。重さはなんと1キロ、通常プリンのおよそ8倍です。



■訪れた人

「マンゴーの香りが一気に南国ですね。毎回変わらないおいしさと、マンゴーのフレッシュな味がたまらなく良かったです。」

まだまだ暑いこの時期にオススメのかき氷は、マンゴーソースと宮崎県産の抹茶シロップが組み合わさった、和洋折衷な一品です。



■吉村アナウンサー

「濃厚な甘みの強いマンゴーと、深みを感じる抹茶が組み合わさって、大人な味わいです。先ほどまでの辛い刺激が落ち着いていく感じがします。」



「熱いぜ！宮崎展」は、25日まで開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月20日午後5時すぎ放送