観光地である東京・浅草では、「人力車」が名物として知られている。ABEMA的ニュースショーでは、一人前の人力車の引き手を目指して卒業検定試験に挑む2人の若者に密着した。

【映像】15回の卒業検定を受けて不合格だった男性（実際の映像）

浅草の「東京力車」は2019年創業で、従業員約120人のうち、3割が女性。定番の浅草観光はもちろん、時には羽田空港や東京ディズニーランドまで行くこともあるという。料金は2人乗車の場合、10分5000円、60分2万円だ（指名料・オプション料金などは別）。

インバウンド需要で、年商は約4億円。率いるのは、西尾竜太社長（44）だ。26歳で人力車のアルバイトを始めたが、当時の会社が倒産寸前に陥り、3000万円を借金して譲り受け、そこから奇跡の復活を成し遂げた。

コロナ禍では「オンライン人力車」を考案し、現役“引き手”による演歌アイドルユニットをプロデュースするなど、やり手の経営者だ。「観光業の人力車が世の中に必要かと言われれば、必要ではない。なくても別に誰にも影響ない。経験を価値に変える。僕らは商品が人なので『人』を育てる」（西尾社長）。

“真剣勝負”を制する者には、報酬を惜しまないのが西尾社長の経営哲学だ。給料は時給1300〜4000円で、売上目標達成で賞金や歩合が発生する。そのため、22歳でも月収127万円を稼ぐこともある。人気の引き手の原田優一郎さんは「『マンホールを踏まない』『でこぼこしたところを踏まないように、ちょっと膨らんでいく』など、ちょっとしたこだわりが、お客様の安心安全につながる」と心構えを語る。それだけでなく、韓国語、中国語、英語など5カ国語を流ちょうに操る。

お客さんを乗せて走れるようになるまで、平均半年がかかる。人力車の引き方だけでなく、交通ルールや浅草の歴史や地理、人気店の情報、さらには接客まで体にたたき込まなければならない。そして合格率約10％という卒業検定に合格して、初めてお客さんを乗せることができる。

審査は西尾社長が自ら行う。「合否の基準は明確にある。『観光ガイドなんて、カセットテープ・録音したものを流せばいい』ではなく、“人間である必要性”は何か。人の感情に寄り添えることだ。僕は基本的に（指導は）上り坂にしようと思っている。ずっとキツイ状態。下り坂を望んでいる人たちは、少しでも上り坂があると、『こんなのやってらんねぇ！』と言い始める」。

この日、初めて卒検に挑む1人の女性がいた。大学2年生の竹原舞衣さん（20）は、生まれも育ちも浅草で、幼いころから人力車の引き手に憧れ、「いつか自分もなりたい」と8カ月前に東京力車の門をたたいた。「浅草が大好きなのが一番にあり、中学生くらいの時から思っていた」と振り返る。

研修では叱られながら学ぶ日々で、現実の厳しさを突きつけられながらも、必死に夢を追う。研修中に書いたメモを持ち歩き、「定期的に振り返り、『こういう時にこう言われたな』と思い出してやっている。これが3冊目で、いつもここ（カバン）に入れている」と話す。

そんな彼女の卒検は、すべての業務が終了した、18時30分から行われた。「緊張しているが、やりきれることをやりきろうと。あとは笑顔でがんばる」（竹原さん）

審査項目は、お客へのお声がけ、走行の安定性、安全面への配慮、正しい観光ガイドなど。100点満点中70点以上で合格だが、合格者は10人に1人の狭き門だ。

まずは「お客へのお声がけ」からテストされる。地図を片手に説明するも試験官である西尾社長は「地図が俺にしか向いていない。お客さんはこっちにもいるわけだから、2人にちゃんと見やすい環境を作って」「時間も料金も分からないものって買う？買わないよね」とダメ出しの連続。納得して乗ってもらうまで30分も時間がかかった。

続いては「走行の安定性」だが、段差を踏んで大きく揺れてしまう。そして浅草の「観光案内」を経て、すぐさま合否が発表される。

「学生だから、アルバイトだから、そんなものは一切お客には、全くもって少しも関係ない。まだカセットテープの方が聞きやすいかもしれない。カセットテープという表現は古いかもしれないが、声の大きさもバラバラだし、顔の向きもバラバラだから、全然聞こえない。一生懸命だったよ。笑顔でいようと心がけているのは本当にわかった。そこはヒシヒシと感じたが、『がんばったから』『一生懸命だったから』と、お代をいただくのは同情されただけだ。“あなたしかできないガイド”をしてほしい」（西尾社長の講評）

伝えられた点数は15点。採点表には厳しい言葉が並び、命を預かっている重さと、思い出という重さを乗せて引くのが人力車の引き手だという、西尾社長の教えが込められていた。竹原さんは「やりきりました」といいながらも涙を流した。

もう1人、卒業検定を受ける研修生がいた。2年前に入門した、大卒の飯田晃生さん（23）だ。これまで15回卒業検定を受けて、すべて不合格。それでも諦めず、「こんなにかかると思っていなくて、正直悔しい気持ちもあるが……がんばっていきたい」と話す。

そして挑んだ16回目の卒検。料金などを説明する乗車前の場面で、西尾社長からは「口を挟みたくないが、変わってない、何にも。惹かれるものはどこにもない」と、乗車してもらうまで90分ダメ出しが続いた。走行試験では「運転はさすが」と太鼓判を押されたが、飯田さんにとって最大の難所である観光案内では「この時間だと、もうすべてお店は閉まっている。でもこれは夜でしか見ることのできない景色」とガイドするが西尾社長は無言。どうしても観光案内がうまくできない。

「この“オレンジ通り”は、浅草公会堂ができたことで、一緒に名前が変わった」と説明するも、西尾社長は「ヤバいだろ、ウソやん」とリアクション。実際には1977年、区役所移転で新たな名前を公募し、フレッシュで親しみやすい「オレンジ」が採用されている。

結果は20点で不合格。西尾社長からは「無理やり点数を付けて20点。ほぼ点数など付けるレベルじゃない。現段階では何一つ以前と変わっていない。むしろ退化しているかもしれない」と、厳しい指摘が出た。

こうした環境の中で、辞めていく人も後を絶たないという。しかし諦めないことで、夢が実現した先輩もいた。卒検18回目で合格した樋渡大幸さん（27）が「15、16回目ぐらいの卒検で同じことを言われた。本当に辞めずに、いつかはねるから、はねる時期を取りに行く。それだけで絶対に卒検受かるから。大丈夫、絶対。俺は心配していない。やるだけだから、がんばってください」と声をかけると、飯田さんは涙を流した。

「人力車は正解がないのが面白い。もしかしたら今日で（浅草に来るのが）最後かもしれない。僕らは観光業という、人が楽しみにしている瞬間を作りに行ける人間たちだから、そこに一期一会の感覚を持ってくると、ちゃんと伝えられる。後悔しないように、いま全力でできることをやりましょう。『めっちゃ安かったね』と思ってもらえるサービスにしようね、と話している」（西尾社長）

（『ABEMA的ニュースショー』より）