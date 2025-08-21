ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥À¥¬¡¼¾Þ¡¡ºî²È¡¦²¦Ã«¾½¤µ¤ó¤¬¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¡¡¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡È¤¹¤´Ö¤¢¤ë¤è¡É
¾®Àâ¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù±ÑÌõÈÇ¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³Ø¾Þ¡Ø¥À¥¬¡¼¾Þ¡Ù¤ÎËÝÌõÉôÌç¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦²¦Ã«¾½¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï32ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê½ÐÈÇ¼ÒÈ¯É½¡Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥é¥à¥À¾Þ¡Ù¤Î¡ÖLGBTQ+¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÉôÌç¡×¤ÎºÇ½ª¸õÊäºî¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Íºî²È¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¦Ã«¤µ¤ó¤Ë¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÍýÍ³¡¢¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤ò¸øÉ½¤·³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÈÉ¤Ç¥²¥¤¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÆ¯¤¯ÇòÀîÂç²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ñ¹ñ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡Ø¥À¥¬¡¼¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¸å¤Î¿´¶¤ÈÈ¿¶Á¤Ï
²¿¤«¤Ü¤¦¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¨¤é¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊý¡¢À¤¤Ë½Ð¤¹ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢°õºþ¤È¤«±Ä¶È¡¢Î®ÄÌ¤ÎÊý¡¢ÈÎÇä¤ÎÊý¤â´Þ¤á¤Æ¿§¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö»ä¤ÏÛ£Ëæ¤Êºî²È¡×
¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤òÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿·Æ»°Í»Ò¤¬¡¢Ë½ÎÏÃÄ²ñÄ¹¤ÎÌ¼¤Î¸î±Ò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£2¿Í¤Î¡ÈÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÛ£Ëæ¤Ç¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¦Ã«¤µ¤ó¤Ï¥À¥¬¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎËÝÌõ¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥à¡¦¥Ù¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Îºî²ÈÀ¤äºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÀìÌç¤Îºî²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏºîÉÊ¤Èºî²È¤ÏºÙ¤«¤¯¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÛ£Ëæ¤Êºî²È¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤Îºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Â¾¿Í¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬À¤¤ÎÃæ¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤È¿ÍÀ¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤â»ä¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÇØ·Ê
¡½¡½ºî²È¤È¤·¤Æ¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¼ÂºÝ¡¢À¸¿È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤â¡È¤è¤·¡¢º£Æü¤«¤é¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÍ§Ã£¤À¤Ê¡É¤È¥Ð¥Á¥Ã¤È·è¤á¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡£Îø¿Í´Ø·¸¤À¤È¡Èº£Æü¤«¤é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Áê¼ê¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡È¤³¤Î¿Í¤Ï²ÈÂ²¡É ¡È¤³¤Î¿Í¤ÏÍ§Ã£¡É ¡ÈÍ§Ã£¤ÎÃæ¤Ç¤â¥é¥ó¥¯ABC¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¼«Ê¬¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ë°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢³ä¤ÈÛ£Ëæ¤Ç¤Ü¤ä¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½ñ¤¯Æ°µ¡¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¡ÈÂ¾¿Í¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤òÇ§¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡©
¿Í´ÖÂçÂÎ¡¢Á´°÷¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÍÉ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¡È¤ªÁ°¡¢¤³¤ÎÁ°¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ·ë¹½¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤â´Þ¤á¤Æ·ë¶É¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤½¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÍÉ¤é¤®¤È¤«¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¤Þ¤Çµö¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤à¤Â³¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¥é¥Ã¥¥ç¥¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£LGBTQ+¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¡¦¥é¥à¥À¾ÞºÇ½ª¸õÊäºî¤ËÁª½Ð¡¡¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¸½¾õ¤Ë¡Ö¿´¤¬ÄË¤¤¡×
¡Ø¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡Ù¤Ï7·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤Î¡ÒLGBTQ+¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÉôÌç¡ÓºÇ½ª¸õÊäºî¤ËÁª½Ð¡£ÆüËÜ¿Íºî²È¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¾Þ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¶¨²ñ¤Î¿·¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëJ¡¦¥¯¥é¥Ã¥×»á¤Ï¡¢¸õÊäºî¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ
¡Öº£Ç¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Ë¡Î§¤äµ¶¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆLGBTQ+¤ÎÊª¸ì¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤È¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢É½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ
»ä¼«¿È¤¬¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤Î¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ë¹¶·â¤È¤â¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©
¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤ÇÏ³¤ìÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±À¸¡¹¤·¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¿´¤¬ÄË¤¤¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÀµÄ¾¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
´é½Ð¤·¤Ç¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÎ¾¿Æ¤Ê¤ó¤«¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«´í³²¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÄÇ½À¤ÏÂ¿Ê¬¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¶á¸½Âå¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥à¥ÀÊ¸³Ø¾Þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²þ¤á¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢£¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¡½¡½¼«¿È¤ÎÊ¸³ØÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤â¤·Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
·ëº§¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤ÏË¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂ°À¤Î¿Í´Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤ÈÊÑ¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤¹¤´ÖÅª¤Ê¤â¤Î¤¢¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸À¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤â¤½¤Î¤¹¤´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤¹¤´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¤¹¤´Ö»º¶È¤Î¤¹¤´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤È»×¤¨¤ëÆ»¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£µÕ¤Ë¡¢²£Æ»¤È¤«¤¹¤´ÖÆ»¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÆ»¤À¤È»×¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÏÁ´Á³Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¿¤Þ¤Ë»×¤Ã¤Æ¡£¤É¤Ã¤Á¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¤«¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¶ìÏ«¤·¤¿¤Ê¤È¤«»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿¥ä¥Ä¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡£À¸¤±ä¤Ó¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡£¥«¥¦¥ó¥È¼è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£