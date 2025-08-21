アナウンサー・吉川美代子、ドラマ初出演！『しあわせな結婚』で本人も「びっくりしますよ」という役に

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。本日8月21日（木）、同ドラマの第6話が放送される。

【映像】阿部サダヲが“生放送”でなぜか大号泣！

第2部開幕となる第6話に、豪華ゲストが登場。アナウンサー・吉川美代子が初のドラマ出演を果たし、作家の千堂祥子役を演じる。

37年間TBSのアナウンサーとして活躍、現在はフリーアナウンサー・キャスターのみならず、バラエティー番組や講演会に引っ張りだこの吉川は、「絶対見ようと期待していたドラマです。まさかの出演依頼に『間違いではないか』とびっくり」と、オファーを受けた瞬間を振り返る。

阿部や松、そして馬場徹と共演し、「さすがプロ」と感心したという吉川の初めての演技に注目だ。

さらに、「笑殺軍団リリパットアーミー」の中心メンバーとして活躍し、舞台はもちろん、NHK大河ドラマ『青天を衝け』の岩倉具視役、『民王』シリーズの公安刑事・新田理役でも話題となった山内圭哉が、幸太郎（阿部サダヲ）とネルラ（松たか子）夫妻が家探しのために訪れる不動産会社のクセ強な社長・南雲久役で登場。

幸太郎とネルラと南雲は、内見先のマンションで、幸太郎がレギュラー出演する『ニュースホープ』のMC・梶原拓（馬場徹）と祥子に遭遇するのだが、2人は何やら深い関係があるようで…。

無事に撮影を終えた吉川は、「初回から予想できない展開の作品。私の出演シーンもまさかの展開の一つです。馬場さん演じる『ニュースホープ』MCの梶原と私はどんな関係なのか？ 短いシーンですが、きっとびっくりしますよ！」と見どころを語っている。