佐々木朗希が復帰して…ロバーツ監督、ドジャースの「理想の先発ローテーション」を語る
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が18日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。ドジャースの「理想の先発ローテーション」を語った。
デーブ・ロバーツ監督 (C)AbemaTV,Inc.
○「エースは3人だと本気で考えています」
タイラー・グラスノー、ブレーク・スネルがケガから復帰したことで、改めて注目が集まるドジャースの先発陣について、「エースは3人だと本気で考えています」と明かしたロバーツ監督。
続けて、「(山本)由伸もエース、スネルもエース、グラスノーにもエースの素質があります」と語ると、「カーショーは多大な貢献をしてきた。(佐々木)朗希が復帰して……そうだ! (大谷)翔平だ!」と補足し、「翔平が完全復帰すれば、理想のローテーション完成です」とチームへの期待を込めていた。
