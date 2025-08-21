¡ÚÇäÌî²íÍ¦¡¡²æ¤¬Æ»20¡Û¡È½ã¾ð¡É¤Ê²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¡¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡×¤Ë¡ÈÇÉ¡É¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Î·è¤á¼ê¤Ë
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¾¯½÷A¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1982Ç¯¤Î²Æ¡£ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆËÍ¤òÃµ¤·¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÁ°¤ÎÊ¿Å¯É×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿Í¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢°®¼ê¤ò¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Ï²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢85Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£TBS¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ÏÍâ86Ç¯¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÎ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´in¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¤Î²ñµÄ¤Î¤¿¤á½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÊ¿¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤ÆËÍ¤Ï¡¢Â¨OK¡£¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡Ä¡×¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òºî¤í¤¦¡ª¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤³¤Î¾ì¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡¢Éô³è¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÏ»ËÜÌÚ¡£¤³¤ì¤ËÁêÈ¿¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ö½ã¾ð¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÂè1°Æ¤Ï¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ð¡×¡£¤¹¤ë¤È¥Ó¥¯¥¿¡¼¤ÎÏÂÅÄ¾»Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÊª¸ì¤è¤ê¤â¡¢Ê£¿ô·Á¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¡¢Åö»þ¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ»»ÒÇÉ¡×¡ÖÌÀºÚÇÉ¡×¤Î¡ÈÇÉ¡É¤òºÇ¸å¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¸ì´¶¤ÈÊ·°Ïµ¤¡¢°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÈÇÉ¡É¤¬¶¦´¶¤ò½¸¤á¥Ò¥Ã¥È¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¥«¥Õ¥§¤ÇÄ°¤«¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ÏÅö½éBÌÌ¸õÊä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¨¥¤¥È¥Ó¡¼¥È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï½÷ÈÇ¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¡ª¤È¶½Ê³¤·¤¿ËÍ¤Ï¡¢Ê¿¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ê¤é¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÇä¤ì¤ë»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏAÌÌ¤Ç¤¹¡×¡£¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤ÇÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ²ñ¤ÇÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤±¤ì¤É¡¢À÷¤Þ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤½ã¾ð¤Ê¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ17ºÐ¤À¤Ã¤¿ÍÎ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¿Í¤Î³¹¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È½ã¾ð¡É¤Ê¾¯½÷¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¢ö¸«¤«¤±¤À¤ª¤·¤Ç¡¡¤´¤á¤ó¤Í¡½¡½¤È²Î¤¦À¼¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Û¥í¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï10·î¤Ë10ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢TBS¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Ç¤Ï11½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡Ä¡×¤ËÂ³¤¯ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤Î¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾ÇÁç´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þÇäÌî¡¡²íÍ¦¡Ê¤¦¤ê¤Î¡¦¤Þ¤µ¤ª¡Ë1951Ç¯¡Ê¾¼26¡Ë2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô½Ð¿È¤Î74ºÐ¡£´ë¶È¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢81Ç¯ºî»ì²È¤Ë¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¾¯½÷A¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡ÖÎÞ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1500¶Ê°Ê¾å¤Î²Î»ì¤òÀ©ºî¡£2026Ç¯¤Ë³èÆ°45Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£