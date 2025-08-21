竹内涼真のイケメン全開！「女子たちに囲まれて超カッコいい」TBS10月期主演ドラマロケ発見撮

「男たち、気づけ！」

「海老原勝男」の名前が入ったキラキラに装飾された団扇を持って声援を飛ばす女性たちの前に仁王立ちする男──。俳優の竹内涼真（32）だ。

実はこれ、10月期放送のTBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の撮影である。

「撮影は７月中旬に、都庁近くの歩道で行われていました。サラリーマン風の竹内さんが、『勝利を呼び込む最強王子 海老原勝男しか勝たん！』と書かれた横断幕や団扇を持った若い女性たちの前に立って、夏帆（34）さんと向かい合う撮影をしていました。周辺では、外国人観光客がたくさんいて、何事かと見物していました」（居合わせた見物人の一人）

同ドラマは、累計40万部突破の漫画家・谷口菜津子の同名漫画の実写化作品。恋愛に関し“恋人ファースト”な人生を送ってきたゆえに、自分を見失った女性、山岸鮎美を夏帆が演じ、竹内は、“料理は女が作って当たり前”という亭主関白思考の男、海老原勝男を演じている。大学時代から付き合っていたこの２人だが、物語の冒頭、海老原は鮎美にプロポーズ。しかし、彼女の答えはまさかの「ノー」。この別れをきっかけに２人が「当たり前」を見つめ直していく再生ロマンスコメディ。

先日、２人のW主演が発表されて以降、今秋、最も期待されるドラマの上位に名前が挙がっている話題作だ。

冒頭のシーンでは、竹内演じる海老原が、まるでアイドルのように、多くの女性から応援を受けて、自信たっぷりの表情。その前に鮎美演じる夏帆が立ちはだかり、急に海老原の表情が曇るといったシーンを撮影していた。

「おそらくですが、主人公の妄想か、夢のシーンという感じでした。竹内さんがただそこに立っているというだけでしたが、見物している人たちからは『スタイル良すぎ〜』『女子たちに囲まれて超かっこいい』といった声が出ていました」

竹内にとってTBS系ドラマでの主演は『テセウスの船』以来、約６年ぶりとなる。竹内は、

〈なんで僕に声をかけてくださったのか？ と思って読んでみたら、まるで心の中を覗き見されているような気分になって（笑）。普段、自分が言っていることややっていることを、ちょっと見直さなきゃいけないなと思いました。「男たち、気づけ！」みたいな、すごく面白い題材ですよね〉（TBSホームページより）

と、コメント。ドラマでは、これまでに見たことのない竹内の新しい一面が垣間見えるかもしれない。

