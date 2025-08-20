女性の痔を防ぐ生活習慣ポイント3つ! 便秘改善と肛門ケアの秘訣【専門家解説】

「まさか自分が痔になるなんて…」と感じる前に、毎日の生活でできる予防があることをご存じですか? 特に女性は、ホルモンの影響やライフスタイルの変化により、痔を引き起こしやすい傾向があります。今回は、痔を防ぐための日常生活のポイントについて、看護師の三木さんにお聞きしました。

監修看護師：

三木昭和（看護師）

看護師として約20年勤務。多様な科や部署で経験し、中間管理職として救急対応BLSの資格取得や医療安全管理者、感染対策などの重要な役割を担う。コロナ初年度は責任者の一人として発熱外来やトリアージマニュアル作成の対応。学生の看護体験担当や医療安全、感染対策のマニュアル・管理指針作成、講習担当などを経験。「患者への思いやりと、現場の医療従事者への思いやりを大切に」

編集部

痔にならないために、日常生活で気をつけることはありますか？

三木さん

痔にならないためには、「便秘を解消すること」「肛門を清潔に保つこと」「肛門に負担をかけないこと」の3つが大切です。

編集部

便秘を改善するには、どんなことに注意すればいいでしょうか？

三木さん

便秘を改善するためには、食物繊維や水分を十分に摂ることです。また適度な運動をすること、トイレの時間を決めて排便のリズムを整えることなどが効果的です。過度なダイエットは避けましょう。

編集部

肛門を清潔に保つためには、どんな方法がありますか？

三木さん

肛門は細菌や汚れがたまりやすい部分です。そのため肛門を清潔に保つには、トイレットペーパーではなく、水で洗うことがおすすめです。入浴も肛門周囲の血流を良くし、清潔を保つのに効果があります。

編集部

肛門に負担をかけないことも、痔の予防に重要ですか？

三木さん

はい。肛門に負担をかけると痔ができやすくなるため注意してください。肛門に負担をかけないためには、長時間の座位や立位を避けましょう。排便時に力みすぎないことや、下剤の乱用をしないことも重要です。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

三木さん

痔は、女性にとって深刻な悩みのひとつです。しかし、痔は治療すれば改善する可能性も高くなります。痔の症状に気づいたら、恥ずかしがらずに、早めに医師に相談しましょう。女性は、自分の体やライフスタイルに合わせて、痔の対策を行うことが大切です。

※この記事はメディカルドックにて【【看護師監修】｢女性のほうが痔になりやすい｣理由を知っていますか？ 主な痔の原因は何？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。