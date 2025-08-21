シゲマツの「アクア ウォーター インナー キャップ」

今年も暑い時期が長く続きそうで、熱中症にも警戒が必要だ。暑さや紫外線から頭部を守る帽子が進化している。帽子の内側に装着して気化熱で冷やすタイプや特殊な生地を採用し、帽子内の温度を低く保つ商品が登場している。【共同通信＝増井杏菜記者】

帽子メーカーシゲマツ（東京）の「アクア ウォーター インナー キャップ」は、冷却ウエアを手がけるビッグボーン商事（広島県福山市）と共同開発した。気化熱で冷やすシステムを採用。120ミリリットルの水を入れ、手持ちの帽子の中に装着してかぶるだけ。帽子内部の温度の急激な変化を抑え、一定に保つという。販売価格は8800円。

アパレルメーカークロスプラス（名古屋市）の「マイナステン」は、熱を遮る特殊なアルミ生地を使ったのが特徴だ。30分間光を当てた実験では、通常の生地に比べて最大でマイナス10度の差が確認されたという。裏地には、接触冷感素材を採用。キャップやサファリハット、つばが広いタイプがある。いずれも希望小売価格は3300円。

暑さ対策商品などを手がける丸福繊維（愛知県西尾市）の「ShaBo（シャボー） ウルトラライトハット」は、帽子内温度が一般の帽子に比べて10度以上涼しくなるのが特徴。熱を遮断し、風を通す特殊素材などを使った3層構造にした。遮光率98％、UVカット率99％で紫外線から肌を守るという。ネットに入れて洗濯機で丸洗いも可能。販売価格は3960円。（いずれも価格は変動する場合があります）

クロスプラスの「マイナステン」

丸福繊維の「ShaBo ウルトラライトハット」