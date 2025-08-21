加藤ミリヤ、第3子の出産報告「母子ともに健康に過ごしております」 ファンに感謝「メッセージに助けられ、とても幸せな妊娠生活でした」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが20日、公式サイトを通じて第3子を出産したことを報告した。
【写真】美しく、神々しい…加藤ミリヤ、妊娠9ヶ月の衝撃の“マタニティフォト”
同サイトでは「愛するファンの皆さまへ」と題し、「このたび、第三子を無事に出産いたしました。母子ともに健康に過ごしております」と報告。「妊娠中はファンの皆さまからいただいたメッセージに助けられ、とても幸せな妊娠生活でした」と感謝しつつ、「この奇跡を経験してさらに強くなり、これからも私らしい表現を深めていけるよう努めてまいります」とつづり、「愛と感謝を込めて」と結んだ。
また加藤は、自身のインスタグラムのストーリーズにも、同様の文面を投稿。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手の写真も投稿した。
加藤は1988年生まれ。14歳から作詞・作曲を始め、デビュー前にReggae Disco Rockersや童子-Tなどのアルバムに参加。2004年にシングル「Never let go／夜空」でメジャーデビュー。“女子高生のカリスマ”として注目を集め、ヒット作を多数リリース。また、清水翔太とのコラボレーションシングル「Love Forever」「FOREVER LOVE」も話題となった。
プライベートでは、19年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児の出産を報告した。20年12月には第2子妊娠を明かし、21年10月に第2子も含めた親子3ショットを公開。25年1月に、公式サイトを通じて第3子を妊娠していることを公表し、「出産は夏の終わり頃を予定しています」と報告していた。
