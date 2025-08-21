µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡³«ËëÀï¤Ç¥´¥é¥Ã¥½¡ÄÂåÉ½OB¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÊÑ²½¡Ö¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³«ËëÀï¥´¡¼¥ë¤ò²òÀâ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï8·î16Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¡Ê1-1¡Ë¤Ç¾×·â¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤È¤Ê¤ë³«Ëë¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Ç¶¦Æ®·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº»á¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡0-1¤È¥ê¡¼¥É¤ò¤µ¤ì¤¿¸åÈ¾15Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ïº£µ¨Ãæ±û´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â±¦¤«¤é¥Ñ¥¹¤òÃæ±û¤Ç¼õ¤±¤ë¡£¿ÈÂÎ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿ÁÇÁá¤¤È¿Å¾¤«¤éº¸Â¤ò°ìÁ®¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êGK¥Õ¥ì¥ó¡¦¥¢¥®¥ì¥µ¥Ð¥é¤Î²£¤ÃÈô¤Ó¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯Îõ¤Ê°ì¿¶¤ê¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°Åª¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤À¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤«¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦ÆâÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÆÀÅÀÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ïº¸Â¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤ò³«¤¤¤ÆÎ®¤·¤Æ¡¢¸å¤í¸þ¤¤«¤é¤¹¤°Á°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×º¸¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¼¡¤Î±¦Â¤¬¼´Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢DF¤ÏÂ½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢GK¤â¥·¥å¡¼¥ÈÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÇÈ¿±þÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ×ÊÝ¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç5¥´¡¼¥ë¡¢¸ø¼°Àï¹ç¤ï¤»¤Æ7¥´¡¼¥ë¤È¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¤è¤êÆÀÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦°Õ¼±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡£WÇÕ¤â¤¢¤ë¤·¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤ÏÆÀÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ª¡ª¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤¦¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾å¼ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ê¤êÆÀÅÀ¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹âÇë»á¤Ï²òÀâ¤·¤¿¡£¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êB¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø´±¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢º£µ¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡£WÇÕ¥¤¥ä¡¼¤Ç¤ÎÇúÈ¯¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë