パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025

「パリ・サンジェルマン ハンドボールジャパンツアー2025」は19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。来日したフランスリーグ11連覇の強豪パリ・サンジェルマン（PSG）の貴重な一戦を一目見ようと7939人の観客が会場に詰め掛けた。今回で3度目となる日本にカミル・シプシャクは「観客はアメージングだ」と絶賛した。

2日間をかけてリーグHのジークスター東京、日本代表の彗星JAPANと2試合戦う今回のツアー。初戦はジークスター東京と対戦し36-35で勝利した。終始息をのむような僅差が続いた一戦。最後まで声援を送り続けた観客たちの熱意を、選手も確かに感じ取っていた。

試合後に取材に応じたカミルは、日本のファンについて問われると「素晴らしいよ！ 8000人近くの観客が来てくれた。毎年来るたび、満員だし観客はアメージングだ。彼らがしっかり準備してきてくれるのも嬉しいし、ハンドボールを愛しているのがよく分かる」と興奮気味に絶賛した。

接戦を繰り広げたジークスター東京については「勝てたから嬉しいけど、正直ジークスターは良かった」と称賛。「彼らのことは大好きだよ。本当に温かい人たちなんだ」と敬意を示した。



（THE ANSWER編集部・横田 美咲 / Misa Yokota）