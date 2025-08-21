Xアカウント「いえもり」さんの衝撃的な投稿が637万9,000回表示され、猫飼い界隈が盛り上がっています。猫を診た獣医からの意外すぎる言葉には「幸せの証やった」「笑い事で済んで何よりです」などのコメントが集まっていますよ。

心配で病院へ

投稿主さんが気になったのは、キジトラ猫のサンちゃんの様子。いつもと違うサンちゃんを見ているうちに、もしかしたらお腹がぽっちゃりしているのは病気だからなのかもしれないと心配になったそうです。

投稿主さんのご家族がすぐにサンちゃんを動物病院へ連れて行き、レントゲンを撮ってもらったとのこと。気になる診察結果は「骨は折れていない」「頸椎もちゃんとしている」そして「お腹は脂肪」というものだったそうです…。

お腹は脂肪…

投稿主さんはご家族からその連絡を受け、思わず「お腹は脂肪」と復唱してしまったそう。それに対しさらにご家族に「お腹は脂肪」と念を押され、サンちゃんのぽっちゃりは獣医師のお墨付きとなりました。

サンちゃんの大きなお腹は「脂肪」。安心できるおうちでおいしいごはんとおやつを食べ、のんびりぬくぬく過ごした証拠でしょう。つまり、お腹に詰まっていたのは『幸せ』ということですね。病気でなくて本当によかったです！

様子がおかしかったのは？

実は足を引きずっていたというサンちゃん。病気ではありませんでしたが、捻挫をしていたとのこと。無理をせずゆっくり治してほしいものです。やはり少しでも“様子がおかしい”と思ったらすぐに病院へ連れて行くのが正解ですね。

今回の投稿には、同じように「心配になって病院へ連れて行ったら『脂肪』と言われた」という猫飼いさんからのコメントがたくさん寄せられています。猫ちゃんのダイエット管理は難しいと思いますが、がんばってください！

サンちゃんのレントゲンを見たＸ民からは「骨までかわいい」「尻尾のレントゲン愛しい」などのコメントも。多くの猫好きさんたちに骨格やたっぷりした脂肪まで見られてしまったサンちゃんでした。

Xアカウント「いえもり」さんは、サンちゃんだけでなく、一緒に暮らすキジ白猫のクーちゃんの姿も投稿されています。

