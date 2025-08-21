血眼で探せーーーーーッ！【ガチャ】集めたくなる可愛さ！「新作チャーム」をチェック

ギュッと凝縮された遊び心を感じられる、新作ガチャが登場しました。コスメ好きにはたまらないミニチュア風のチャームや、懐かしいキャラモチーフなど、集めて眺めたくなるアイテムに注目！ ワクワク感が詰まったラインナップを、いち早くご紹介します。

コスメミニチュアのかわいさが詰まった「PAUL & JOE コスメマスコットコレクション vol.1」

人気コスメブランド【PAUL & JOE（ポール アンド ジョー）】のコスメが、そのままカプセルに入ったかのような精巧さが魅力の「PAUL & JOE コスメマスコットコレクションvol.1」。リップスティックやアイパレット、ネイルカラーが、手のひらサイズにリアルに再現されていて、見ているだけでワクワクが止まりません！ ミラーが本物と同じように使えるなど、コスメ好きに嬉しい仕掛けも満載です。

ゆるカワななめこたちが大集合「なめこ栽培キット つまんでつなげてマスコット」

ちょっとシュールでついついハマるスマホゲームアプリ「おさわり探偵 なめこ栽培キット」のキャラクターが、小さなチャームになって新登場！ 気になる内容は、なめこや枯れなめこ、カエルなめこ、黄なめこ、まめなめこで、ボールチェーンかカニカンが付いた全10種。並べるだけでゆる～い世界観が広がり、カニカンで繋げても楽しめる一味違ったガチャアイテム。ぜひ癒されてみて。

