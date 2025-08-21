Instagramアカウント『アメリカンカールのバム⌇抱っこ猫』に投稿されたのは、ママと3日ぶりに再会した猫ちゃんの姿。お昼寝を中断してしょぼしょぼの目でママに会いにやってきた猫ちゃんの、あまりにも可愛すぎるお出迎えの光景が647万再生の反響を呼んでいます。投稿を見た人からは、「全身で愛情表現をしてくれてますね」「可愛すぎます♡」とコメントが寄せられています。

【動画：『3日ぶりに帰ってきたママを見て……』再会で見せた『猫の反応』に涙】

3日ぶりに再会したバム君とママ

この日、アメリカンカールのバム君とママは、3日ぶりに会えることになったのだそう。ママがお出かけをしている間、バム君を実家で預かってもらっていたとのこと。そして、実家に帰宅したママが玄関の扉を開けてみたところ…バム君がすぐさまママをお出迎えにきてくれたそう！どうやら、バム君は直前までお昼寝をしていたらしく、お出迎えの時には目をしょぼしょぼさせていたといいます。

しかし、3日ぶりにママに会えたバム君は、眠気どころではなかったご様子。ママに会えた嬉しさが爆発したバム君は、その後ママに"可愛すぎるおねだり"をすることとなったのでした。

全身を使ってママに甘えるバム君

ママと再会して「大好き」の気持ちがあふれだしたバム君。ママに会えて嬉しさが抑えきれないバム君は、ママに向かって前足を突き出し、抱っこをおねだりし始めたといいます。

そんなバム君の可愛い要求に、ママは快く応じてくれたそう。ママがバム君の脇腹に手を添えて抱っこをすると、バム君は全身をピーンと伸ばし、ママに身をゆだねます。

その伸び具合と愛らしさに、こちらまで笑顔になってしまいます。ママも、そんな可愛いバム君の姿を見て思わず涙が出そうになってしまったとのこと。きっと、この瞬間はお互いにとって幸せのひとときだったことでしょう。

ママの腕の中で幸せを噛みしめるバム君

3日ぶりに抱き上げられ、全身でママのぬくもりを感じるバム君の姿はとても幸せそうだったとのこと。ママの腕の中で、もう一度前足を目一杯伸ばし始めたバム君は、「ママの抱っこ最高！」ととても満足そうなお顔をしていたといいます。

その後も、腕の中で愛おしそうにママのお顔を見つめたり、頭をママの腕に埋めたりと、甘えん坊全開な姿を見せてくれたバム君。こんなに可愛いバム君がおうちで待っていてくれたら、どこへ出かけていてもすぐにおうちに帰りたくなってしまいそうです。

この光景には、「これだけ甘えてもらえたら嬉しくなっちゃいますね」「こんな風にお迎えされたら、なーんにもしないでバム君と過ごしたくなっちゃいます」といった感想や、「猫ってこんなに伸びるんだ」と驚きの声が寄せられることに。

Instagramアカウント『アメリカンカールのバム⌇抱っこ猫』では、そんなママ大好きな甘えん坊のアメリカンカール、バム君の日常の出来事が綴られていますよ。

バム君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「アメリカンカールのバム⌇抱っこ猫」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。