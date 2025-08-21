¡ÈÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¤ÎÊÌ¿Í²½¡É¤¬ÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¡¢¸½ºß¤ÎÆùÂÎÈþ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÊ¬¸ü¤¤¡ª¡×
¡¡¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¿¤Á¤¬¡Ö²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÊ¬¸ü¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¥Ò¥È¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¤ÎÊÌ¿Í²½¡É¤¬ÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¤Î¥à¥¥à¥È¾Íç»Ñ¡Ê¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¢¤ê¡Ë
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê4¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏºûºêÎ¤ºÚ¤È²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¡¼¡×¡£º£¤ä¹ñÆâ¤Ë30Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡¢ÃË¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤È¡¢NEWS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁðÌîÇîµª¤¬¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¡£°ÊÁ°¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤È¸½ºß¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«º£¡ª¡©¡×¤ÈÊÌ¿Íµé¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ËÊÑ¿È¤·¤¿À¾Ìî¤Ë¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢2¿Í¤¬Æ¯¤¯¤Î¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Î¿Íµ¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¡¼¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ç¤Þ¤Ã¤Á¤ç¿·½ÉÅ¹¡×¡£Å¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥çÅ¹°÷¤¿¤Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ý¡¼¥º¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÆ¯¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¾Ìî¤¬T¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºûºê¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¤¹¤´¡Á¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥çÅ¹°÷¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤ª¤ª¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²£¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤êÊ¬¸ü¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£