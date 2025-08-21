Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡ÈÈì»³¡É¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¡Ä¤´¤ß²°Éß¤ÎÇò¹ü¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡¡¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡ÙÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤Ë½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥ÞÏÈÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡ÙÂè8ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÂè8ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈì»³¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤ÏP.J.¡Ê¶¶ËÜÎÃ¡Ë¤Î¤â¤È¤ò¿Ò¤Í¡Ä
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ£¸¶±é¤¸¤ë¡È»à¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÇä¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦Èì»³±Ô²ð¤¬·ù¡¹¤Ê¤¬¤é¤â¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢Èó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤Ê³Æ®¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£Èì»³¤Ï¡ÈÎî¡É¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ëè½µÌÚÍË¤ËÊüÁ÷¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡á¿¼0¡§15¡Á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡á¿¼2¡§15¡Á¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®¡£
¢£Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¼ºí©¤·¤¿½÷À°å»Õ¡¦¥¥â¥êÀèÀ¸¤Î¾ðÊó¤òÃµ¤ëÃæ¡¢²ø¤·¤¤ÃË¤¿¤Á¤ËÙÇÃ×¡Ê¤é¤Á¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èì»³¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò»¡¤·¤¿P.J.¡Ê¶¶ËÜÎÃ¡Ë¤Î¼ËÄï¡¦ÅíµÖ¡Ê¿¿ÅÄÍý´õ¡Ë¤¬µß¤¤½Ð¤¹¤â¡¢·º»ö¤Î³¥ÅÄ¡ÊÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢Èì»³¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¥´¥ß²°Éß¤ÇP.J.¤ÈÂÐ¤¸¤·¤Æ¤¤¤¿²Æô¥¡Ê¿û°æÍ§¹á¡Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥â¥êÀèÀ¸¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Ê¤¼P.J.¤¬¾ÃÂ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©²Æô¥¤Îµ¿Ç°¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£
ÍâÄ«¡¢³¥ÅÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Þ¥ßÉÔÆ°»º¡Ù¼Ò°÷¡¦Â¼ºê¡Êìäû¦ÏÂ¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Èì»³¤òÉÔÌä¤Ç°ú¤ÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Å·³¤¼ÒÄ¹¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Î²áµî¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¼è°ú¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£³¥ÅÄ¤Ï¥´¥ß²°Éß¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤ËÅ·³¤¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ë¤é¤ß¡¢¿¬Èø¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤¿Èì»³¤Ë¡¢²Æô¥¤Ï¡¢¥¥â¥êÀèÀ¸¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÏÃ¤¹¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿½÷À¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈì»³¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¤ÏP.J.¡Ê¶¶ËÜÎÃ¡Ë¤Î¤â¤È¤ò¿Ò¤Í¡Ä
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ£¸¶±é¤¸¤ë¡È»à¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÇä¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦Èì»³±Ô²ð¤¬·ù¡¹¤Ê¤¬¤é¤â¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢Èó¶È¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤Ê³Æ®¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£Èì»³¤Ï¡ÈÎî¡É¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¼ºí©¤·¤¿½÷À°å»Õ¡¦¥¥â¥êÀèÀ¸¤Î¾ðÊó¤òÃµ¤ëÃæ¡¢²ø¤·¤¤ÃË¤¿¤Á¤ËÙÇÃ×¡Ê¤é¤Á¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èì»³¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò»¡¤·¤¿P.J.¡Ê¶¶ËÜÎÃ¡Ë¤Î¼ËÄï¡¦ÅíµÖ¡Ê¿¿ÅÄÍý´õ¡Ë¤¬µß¤¤½Ð¤¹¤â¡¢·º»ö¤Î³¥ÅÄ¡ÊÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢Èì»³¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¥´¥ß²°Éß¤ÇP.J.¤ÈÂÐ¤¸¤·¤Æ¤¤¤¿²Æô¥¡Ê¿û°æÍ§¹á¡Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì»ö¼Â¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥â¥êÀèÀ¸¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Ê¤¼P.J.¤¬¾ÃÂ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©²Æô¥¤Îµ¿Ç°¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£
ÍâÄ«¡¢³¥ÅÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Þ¥ßÉÔÆ°»º¡Ù¼Ò°÷¡¦Â¼ºê¡Êìäû¦ÏÂ¡Ë¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢Èì»³¤òÉÔÌä¤Ç°ú¤ÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Å·³¤¼ÒÄ¹¡ÊÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ë¤Î²áµî¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¼è°ú¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£³¥ÅÄ¤Ï¥´¥ß²°Éß¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤ËÅ·³¤¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ë¤é¤ß¡¢¿¬Èø¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìµ»ö¤ËÌá¤Ã¤¿Èì»³¤Ë¡¢²Æô¥¤Ï¡¢¥¥â¥êÀèÀ¸¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÏÃ¤¹¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿½÷À¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡£