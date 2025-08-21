吉川美代子アナウンサー、ドラマ初出演『しあわせな結婚』第6話ゲストに 「まさかの展開」【コメントあり】
フリーアナウンサーの吉川美代子が、きょう21日に放送されるテレビ朝日系木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の第6話でドラマ初出演することが発表された。
【写真】個性派俳優も“クセ強な社長”として参戦
本作は、脚本家・大石静氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手がけ、夫婦の愛を問う令和のホームドラマ。主演の阿部サダヲと共演の松たか子は、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりとなる夫婦役で“マリッジ・サスペンス”という新境地に挑む。
第5話で第１部が完結。原田幸太郎（阿部）の妻・ネルラ（松）と父・鈴木寛（段田安則）の父娘2人が15年間口を閉ざしてきた秘密が明らかになった。それは、死亡したネルラの元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）が、弟・レオ（板垣李光人／幼少期：岩川晴）の誘拐を偽装したという衝撃的な事実だった。
ゲストが登場するたびに、毎回大きな話題となる本作だが、第2部開幕となる第6話にも豪華ゲストが登場する。吉川が初のドラマ出演を果たし、作家の千堂祥子役を演じる。吉川は、「絶対見ようと期待していたドラマです。まさかの出演依頼に『間違いではないか』とびっくり」と、オファーを受けた瞬間を振り返った。
さらに、「笑殺軍団リリパットアーミー」の中心メンバーとして活躍し、舞台はもちろん、NHK大河ドラマ『青天を衝け』の岩倉具視役、『民王』シリーズの公安刑事・新田理役でも話題となった山内圭哉が、幸太郎とネルラ夫妻が家探しのために訪れる不動産会社のクセ強な社長・南雲久役を演じる。
■吉川美代子コメント
阿部サダヲさんと松たか子さんが出演される作品、そして大石静さん脚本！オファーが来る前から、絶対見ようと期待していたドラマです。まさかの出演依頼に「間違いではないか」とびっくり。第6話の脚本をいただき、セリフがとても少なかったので安心しました(笑)。第1話から期待を裏切らない展開で、大人が楽しく見ることのできる作品です。
撮影現場では、暑さの中、ワンシーンのために多くのスタッフが頑張っていることに頭が下がる思いでした。同じシーンをいろいろな角度から撮るので、同じセリフを何度も繰り返すのですが、表情や声のトーンを変えないようにするのは、意外と難しかったです。でも、阿部さんや松さん、馬場（徹）さんは何度繰り返しても完璧。さすがプロと感心しました。
初回から予想できない展開の作品。私の出演シーンもまさかの展開の一つです。馬場さん演じる『ニュースホープ』MCの梶原と私はどんな関係なのか？短いシーンですが、きっとびっくりしますよ！
