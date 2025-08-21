木村文乃“愛実”、ラウール“カヲル”との逢瀬が学校側にバレる 『愛の、がっこう。』第7話あらすじ
俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）第7話が、21日に放送される。このほど、第7話のあらすじ・場面写真が公開された。“お別れ遠足”後、小川愛実（木村）とカヲル（ラウール）を厳しい現実が待ち受けていた。
【写真】色気ダダ漏れ！圧倒的スタイルでホストを演じるラウール
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・愛実が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲルに言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
■第7話あらすじ
愛実との“お別れ遠足”の後、カヲルは川原洋二（中島歩）に歩道橋から突き飛ばされ、階段を転げ落ちてしまう。救急隊員が駆けつけ、カヲルはそのまま入院することに。一方、学校でカヲルと会っているところを生徒の沢口夏希（早坂美海）に目撃されていた愛実は、教頭や保護者から説明を求められる。カヲルとはもう会わないと伝えて謝罪する愛実に、夏希の母・あかり（映美くらら）は「ホストとは二度と関わらない」と念書を書くよう求める。
入院しているカヲルの元を、警視庁捜査一課の刑事が訪ねて来る。怪我をした状況について聞かれるカヲル。見舞いにやってきた竹千代（坂口涼太郎）に、カヲルは愛実と会っていたことを打ち明ける。
カヲルを突き飛ばしたことがバレるのではと怯える川原は、愛実に会えないかとメッセージを送る。愛実はトラブルがあったので行けないと断るが、どうしてもと粘る川原に根負けし、仕事帰りに会うことに。トラブルについて聞かれ、言葉をにごす愛実。川原は右手に怪我をしていた。さりげなくカヲルについて聞き出そうとする川原に対し、愛実はもう二度と会うことはないと話す。家に帰った愛実は父・誠治（酒向芳）からカヲルとのことについて執拗に責められる。耐えかねて家を飛び出した愛実は、電話をかけ…。
