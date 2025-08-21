¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡ÙÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÌÊÃ«¿·¡É¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡¡»ëÄ°¼Ô´¿´î¡Ö¿·¤¯¤ó¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö·ã¥¢¥ÄÅ¸³«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï7·î´ü¿åÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬±é¤¸¤ëÌÊÃ«¿·¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡£2016Ç¯¡¢18Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó¡Ý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ðÂô¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î°½À¥ÀéÁá¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤ê¡¢Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±Ç²è¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£ÇÑÉô¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ëÇß±à¹â¹»¡¦¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÎÍõÂô¤á¤°¤ë¡ÊáÄ¿¿¡Ë¤¬¡¢¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Âç¹¾ÁÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹â¹»ºÇ¶¯¤Î¿ðÂô¹â¹»¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñÅìµþÅÔÍ½Áª¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡£³«²ñ¼°¤ÇÌ¾¿Í¡¦ÌÊÃ«¤Ï¡¢¼«¿È¤â¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÇÉ¼ê¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö²áµî¤ÎÁªÂò¤Ï¤ä¤êÄ¾¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤éº£¤«¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏÂ¸Ê¬¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤é¤¿¤¯¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö10Ç¯¸å¤ÎÌÊÃ«¿·¤ò±é¤¸¤ë·ã¥¢¥ÄÅ¸³«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¿¿·õÍ¤½Ð¤Æ¤¤ÆÀµºÂ¤·¤¿¡×¡Ö¿·¤¯¤ó¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤ÁÌ¾¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÊÃ«¿·¤ò±é¤¸¤ë¿·ÅÄ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢¤«¤ë¤¿¤ÏÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ë¤¿¤ÏÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤È¤«¡¢»¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤È¤«¡¢²»¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÂ®¤µ¤È¤«¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎTikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸¶ÅÀ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤ÎËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£Ì¾Á°¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡×¤È¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤¬ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÅÄ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌòÌ¾¤Î¡ÈÌÊÃ«¿·¡É¤«¤é°ì»ú¤ò¤â¤é¤¤¡¢2017Ç¯¤Ë¡È¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡É¤Ø²þÌ¾¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎËö¼¡»á¤«¤é¾µÂú¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Çµï¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡È¿·¡É¤Î»ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ºç¸¶¿¿Í³»Ò»á¤Ï¡Ö³«²ñÀë¸À¤ò¤¹¤ë¿·¤ò¸«¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¥¨¥¥¹¥È¥é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
