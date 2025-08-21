佐藤健、ミュージックビデオの監督に初挑戦 TENBLANK「永遠前夜」21日午後9時公開へ
動画配信サービス「Netflix」で独占配信中の青春音楽ラブストーリー『グラスハート』。ドラマ配信と同時に、劇中バンド「TENBLANK」が現実世界でメジャーデビューし話題となっている。今回、CDとしてもリリースされたデビューアルバム『Glass Heart』収録曲から、「永遠前夜」のミュージックビデオ（MV）が完成。本日（21日）午後9時に佐藤健のYouTubeチャンネルでプレミア公開される。
【動画】TENBLANK「永遠前夜」MV、プレミア公開へ
同ドラマで主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務める佐藤。今回、MVの監督にも初挑戦した。企画立案からキャスティング、撮影、編集まで一貫して手がけ、クリエイターとしての新たな一面を見せる。制作の舞台裏を収めたメイキング映像も後日公開予定。
「永遠前夜」は野田洋次郎（RADWIMPS）が、作詞・作曲した楽曲。MVには、5人組ガールズグループ（G）I-DLEのMIYEON（ミヨン）、俳優の醍醐虎汰朗が出演し、過去の記憶をたどる場面や、生きる意味を見失いさまよう場面、幻想的で神秘的な場面など、一つひとつに見応えがある印象的なシーンが次々と展開される。特に、さまざまな表情を見せるMIYEONの存在感が際立つ仕上がりになっている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。
7月31日のドラマ配信開始と同時にリリースされたアルバム『Glass Heart』は、オリコン週間ランキングでも最高4位を記録するなど、鮮烈なデビューを飾った。収録曲の中でも「永遠前夜」はドラマのストーリーとも深く結びつく重要曲。主演俳優でありながら自ら監督を務めた佐藤のこだわりが詰まったMVは、作品世界をさらに広げる一作となりそうだ。
同ドラマで主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務める佐藤。今回、MVの監督にも初挑戦した。企画立案からキャスティング、撮影、編集まで一貫して手がけ、クリエイターとしての新たな一面を見せる。制作の舞台裏を収めたメイキング映像も後日公開予定。
「永遠前夜」は野田洋次郎（RADWIMPS）が、作詞・作曲した楽曲。MVには、5人組ガールズグループ（G）I-DLEのMIYEON（ミヨン）、俳優の醍醐虎汰朗が出演し、過去の記憶をたどる場面や、生きる意味を見失いさまよう場面、幻想的で神秘的な場面など、一つひとつに見応えがある印象的なシーンが次々と展開される。特に、さまざまな表情を見せるMIYEONの存在感が際立つ仕上がりになっている。
TENBLANKは、佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンド。
7月31日のドラマ配信開始と同時にリリースされたアルバム『Glass Heart』は、オリコン週間ランキングでも最高4位を記録するなど、鮮烈なデビューを飾った。収録曲の中でも「永遠前夜」はドラマのストーリーとも深く結びつく重要曲。主演俳優でありながら自ら監督を務めた佐藤のこだわりが詰まったMVは、作品世界をさらに広げる一作となりそうだ。