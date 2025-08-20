元NEWS草野博紀が、20年ぶりのロケでマッチョバーのキャストを体験。客との密着接客に「気持ちいい、天職かもしれない」と手ごたえを感じる一幕があった。

【映像】元NEWS草野博紀のイケメンボディ＆過激なサービス

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演。ゲストには笹崎里菜と河西智美が登場した。

近年、話題になっている新たなスポットである「マッスルバー」。今や国内に30店舗以上が存在するが、その実態はあまり知られていない。いったいいくら稼げるのか、男たちはなぜマッチョバーで働いているのか。コロコロチキチキペッパーズの西野創人と、NEWSの元メンバー・草野博紀がその実態を調査した。

今回、2人が働くのはオープンして1年目の人気マッスルバー「まっちょまっちょ新宿店」。店内に入っていくと、イケメンマッチョ店員たちがマッチョポーズで出迎えてくれた。

まずは働くにあたってボディチェックをすることに。草野がTシャツを脱ぎ、上半身裸の状態になると、マッチョではないが引き締まったボディが露わになり、屋敷は「締まってる」と感想を述べた。なんとトレーニングは全くしていないそうで「表情筋がいい」「顔がかっこいい」という理由で合格となった。草野がカメラに向かって笑顔を見せると、嶋佐も「顔、カッコいいな…」と甘いマスクに見惚れた。

その後、接客本番へ。ノッティまっちょと名乗りテーブルに着いた草野。客は草野が元NEWSのメンバーとは知らず、「NEWSってご存じですか？そこに僕、もともといまして」と自己紹介すると、「え？」とビックリ仰天した。草野は「僕の筋肉の得意な部位は表情筋です。触ってください」とアピール。客は優しく草野の頬に触れると「かわいい」と喜んだ。

続けて草野は壁ドン、腕立て伏せ、腹筋というパフォーマンスを獲得。初めてのパフォーマンスを見事にやり切った草野は表情が一気に輝き「すげ〜。ドーパミンめっちゃ出るっすね。気持ちいい、これ。天職かもしんねえ〜」とカメラに向かってどや顔を披露した。

勢いに乗った草野は、客に注射器でドリンクを飲ませるマッチョお注射というパフォーマンスをおねだりした。客は「やりましょう」と快諾。色気のある表情でマッチョお注射をする草野に森田は「なんか、セクシーな顔してる」と感想を述べた。

一方、西野もノリノリでパフォーマンスを披露。すると、2人の真剣な接客を見ていた客からシャンパンの注文が入った。森田は「すごいね、天職やろ」と感心。シャンパンを一気飲みし、ノリノリで大盛り上がりする2人にスタジオメンバーは大笑いした。

営業中盤のインタビューで草野は「ここにきて、すげ〜自信もらった」と心境を語った。決してマッチョではない草野だが劣等感が生まれることもなかったという。これに対してすでに泥酔していた西野は「ダメだしする人もいない」とトロンとした目で述べた。

その後も、さまざまなパフォーマンスを披露し、客を盛り上げた草野。営業終了後にも「めちゃめちゃ勇気づけられた。自信をもらった」と思いを述べた。