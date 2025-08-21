JK¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡Ö¥«¥ó¥±¥ó¡×¤È¤Ï¡©ÎáÏÂ¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¡ÈÊ¿À®¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¡ÚTHE TIME,¡Û
ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥Ã¥Ú¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤ÊÀÎ²û¤«¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë¡©
¤Ê¤¼¡©¡Ö¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¡×¤¬¥Ö¡¼¥à
ÎáÏÂÀ¤Âå¤¬º£¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î»Ò¤ÎÇØÃæ¤Ë¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥«¥Ð¥ó¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¡£¤â¤¦ÁêËÀ¡¢°ìÉô¤Ç¤¹¡£°Â¿´´¶¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
¡ÖÍ§Ã£¤¬¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â¡×¡ÊÂç³Ø2Ç¯ÃËÀ¡Ë
¶ÒÃåÂÞ¤Î¤è¤¦¤ËÉ³¤Ç¸ý¤ò¤·¤á¡¢¤½¤ÎÉ³¤òÎ¾¸ª¤Ë¤«¤±¤ÆÇØÉé¤¦¡Ú¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¡Û¤¬¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡ª
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥Ó¥ª Åìµþ¸æÃã¥Î¿åËÜÅ¹¡Ù¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ÉÌó50¼ïÎà¤òÂ·¤¨¡¢¤É¤ì¤â1500¡Á3000±ß¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡¦¶¶ËÜ Í¥¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç»È¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÈÆü¾ïÅª¤Ë»È¤¦¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¤·Á¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÆþ¤ë¤Î¤È¡¢º£¤À¤È³°¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
1990Ç¯Âå¡¢ÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡È¾®³ØÀ¸¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡É¤À¤Ã¤¿¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¡É¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
¡Ö¡È°Â¤¤¡É¤·±ø¤ì¤Æ¤â¡ÈÀö¤¨¤ë¡É¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡ÖT¥·¥ã¥Ä°ìËç¤¸¤ã¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÉ³¤ÇÀþ¤¬Æþ¤ë´¶¤¸¤¬¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ä¤¤¤Æ¡È´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¤ë¡É¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
·Ú¤¯¤Æ°Â¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÎáÏÂÈÇ¡É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤â¡£
¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈÊ¸»ú¤ò¼«ºî¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¹â3½÷»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¯¥Ð¤À¤È¹â¤¤¤±¤É¥Ê¥Ã¥×¥¶¥Ã¥¯¤À¤ÈÁ´Á³°Â¤¤¤«¤é¡È¥Ç¥³¡É¤ËÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ë¡×
´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤Ê¤É¤âÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹â3½÷»Ò¤Ï¡ÖÌ¾Á°Âç¤¤¯½ñ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥È¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤«¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡È¥Ç¥³¤ë¡É¡×
¿Íµ¤ºÆÇ³¡Ö¥«¥ó¥±¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¡×
ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ð¥ó¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡£
»Í³Ñ¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢ËÌ¶Ë¥¥Ä¥Í¤Î´Ý¤¤¥í¥´¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¼
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÈ¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFJALLRAVEN¡Ù¤¬47Ç¯Á°¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡Ú¥«¥ó¥±¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¡Û¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥«¥ó¥±¥ó¡×¤È¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì¤Ç¡Ö»ý¤Á±¿¤Ö¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤âÎ®¹Ô¤·¤¿¥«¥ó¥±¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¡¢¤Ê¤¼ÎáÏÂÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¡©
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿§¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁª¤ÓÊüÂê¡£¡È¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥é¥Õ¥ë¡É¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
¡ÖÍ§Ã£¤È¡È°ã¤¦¿§¤Ç¤ªÂ·¤¤¡É¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
¡Ö¿§¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡È¼«Ê¬¤òÉ½¤»¤ë¥«¥Ð¥ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÈËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡É¡£ÈÖÁÈ¤¬³¹¤äSNS¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â30¿§°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSHIBUYA 109 lab. ¡Ù½êÄ¹ Ä¹ÅÄËã°á¤µ¤ó¡§
¡ÖÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡ãÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡ä¡¢¤Ç¤â¡ã¸ÄÀ¤Ï½Ð¤·¤¿¤¤¡ä
¥«¥ó¥±¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎáÏÂÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSHIBUYA109 lab. ¡Ù¤Î¡ÖZÀ¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥áÉôÌç¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä¡ÚÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡Û¡£
ÌµÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤¼¡¢¤¢¤¨¤Æ¡È¥±¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤¡É¤ò¡Ä¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¡ã¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥áÉôÌç¡ä¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡È°Â¤¤¡É¡×¡ÊÂç³Ø3Ç¯½÷À¡Ë
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¡È²»¼Á¤¬¤¤¤¤¡É¡×¡ÊÂç³Ø2Ç¯½÷À¡Ë
¡Ö¡ÈÌµ¤¯¤·¤Å¤é¤¤¡É¡£Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¡×¡ÊÂç³Ø2Ç¯½÷»Ò¡Ë¤È¡¢ÍÀþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ö·ë¤ó¤Ç¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¡É¤È¤·¤Æ¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
¡Ö¼ó¤Ç´¬¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ï¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
20Âå½÷À¡§
¡ÖÊ¿À®´¶¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤â¤¦¡ÈÊ¿À®LOVE¡É¤Ê¤ó¤Ç¡×
²û¤«¤·¤µ¤¬¿·¤·¤µ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë»þÂå¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë