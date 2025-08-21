わんこと赤ちゃんの微笑ましい光景がYouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で832万再生を突破、「誇らしげｗ」「ただただ笑みが溢れる」「優しい世界…」と人気を集めています。

【動画：赤ちゃんの前で犬が『必死にホリホリした』結果…あまりにも可愛い『尊すぎるリアクション』】

自慢のホリホリを披露！？

2020年生まれの柴犬『おはぎ』ちゃんは、お転婆で食いしん坊な女の子。いつでも元気いっぱいなおはぎちゃんですが、地面をホリホリすることが大好きなのだそう！この日も、自慢のホリホリをみんなの前でお披露目していました。

しかし、この日は珍しいお客さんもいたようです。それは、まだ幼い赤ちゃん！赤ちゃんは、必死にブランケットを掘るおはぎちゃんの姿を、マジマジと眺めていたとか。いつもより大勢のギャラリーを前に、おはぎちゃんの前足にも力が入ります。

赤ちゃんの反応をチェック

あまりに勢いよくホリホリするおはぎちゃんが、すっかりツボに入ってしまったのでしょうか。それまでおはぎちゃんを凝視していた赤ちゃんは、おはぎちゃんを見ながらケラケラと笑い始めたそうです。

おはぎちゃんは、そんな赤ちゃんの顔に鼻を当てて、「すごいでしょ？」と自慢気。思わぬ好反応に気分を良くしたようで、反応を確かめるように顔を覗き込んでいたとか。微笑ましい2人の光景に、その場はあたたかな空気で満ち溢れます…♡

自慢気な表情にホッコリ♡

ホリホリをお披露目して赤ちゃんを喜ばせたおはぎちゃんを、飼い主さんが「優しいね」とナデナデ。すると、おはぎちゃんは再び赤ちゃんの顔に鼻を近づけて、反応を確認。もう一度ケラケラ笑ってくれないかと、「笑い待ち」をしていたといいます。

やっぱり笑いが止まらない赤ちゃんを見て、おはぎちゃんも自信が付いた模様。その場にどっしりと腰を下ろして、ドヤ顔を浮かべていたそうですよ♪得意のホリホリを赤ちゃんにレクチャーして、すっかり先輩気分のおはぎちゃんなのでした！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「親心で赤ちゃん見てますよね！」「こっちまでニコニコしてしまう」「きっと優しい子に育つでしょう」などたくさんの反響がありました。心優しいおはぎちゃんが、赤ちゃんの成長を見守ってくれることでしょう！

おはぎちゃんには、『ぴょん吉』くんという兄犬もいるとのこと！YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」には2匹の仲睦まじい姿がたくさん紹介されているので、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。