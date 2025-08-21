専門学校で「モデル犬」として仕入れられたトイプードルさんでしたが、性格的に学校には合わなかったようです。行き場を失ったわんこの驚きの犬生に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万3000回再生を突破し、「顔つきが全然違う」「幸せそう」「最高に愛を感じる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：学校で仕入れられ『使えない』と売りに出された犬→ケージの中がすべてで…３年後の『泣ける光景』】

モデル犬に不向きなわんこ

TikTokアカウント「bm20220621」に投稿されたのは、トイプードル「ビッツ」ちゃんの物語です。ビッツちゃんは、もともとペット専門学校のモデル犬だったのだとか。しかし、やんちゃな性格のビッツちゃんは、モデルの仕事には不向きと判断されたといいます。

家庭犬になるために売りに出されたビッツちゃんでしたが、なかなかご縁がなかったといいます。そうして2年半がたち、投稿主さんの家に迎え入れられることとなりました。しかし、長いことケージの中で過ごしていたビッツちゃんは、家庭犬としての暮らしに慣れるのに苦労したそう。

徐々に慣れていこう！！

そんなビッツちゃんでしたが、投稿主さんは「徐々に慣れていけばいい」と無理させることはなかったそうです。初めは、自転車や虫の鳴き声に驚いてお散歩もできないほどでしたが、少しずつ家庭での生活に慣れていったとか。

学校での2年半をゆっくり取り戻そうという気持ちで、一緒におでかけしたり、誕生日を祝ったりしたといいます。産まれて初めて「家族」という概念を知ったビッツちゃんは、徐々に表情に変化があらわれました。

幸せそうな笑顔に涙…

今では、ドッグランで友達と遊ぶこともあるというビッツちゃん！その顔は喜びに満ちており、毎日を楽しんでいることが伝わります。初めは散歩もできなかったビッツちゃんですが、今では芝生を全力で走り回れるほど成長しました。

学校での暮らしが、すべての犬にとって悪というわけではありません。しかし、投稿主さんとの出会いでビッツちゃんの犬生が大きく変わったことは間違いないでしょう。愛されていることがわかるビッツちゃんの表情に、思わず涙してしまいますね。

この投稿には、「いいねが何個あっても足りない」「引き取ってもらえてよかった」「愛情いっぱい幸せになって良かった」など、多くのコメントが寄せられています。

