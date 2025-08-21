「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「やった感」と成果は別物です

資料を作った、会議に出た、メールを返した……。

これらは「活動」であって「成果」ではありません。

にもかかわらず、仕事が伸びない人ほど、この活動量をもって「自分はやっている」と思い込みます。

これは、「やった感」の自己暗示です。

評価が伸びないのは、努力が足りないのではなく、努力が成果に変換されていない構造を放置しているからです。

共通点1：ゴールが曖昧なまま動いている

「とりあえず前回の続きで」「一旦ドラフトを」など、完了条件を定義せず進める人は高確率で迷走します。

ゴール不明の仕事は、いつ終わったかも判断できません。

上司が求めているのは「何をもって完了とするか」を事前に握ることです。

開始前に「目的」「使途」「完了基準」を一行で共有するだけで、手戻りは激減します。

共通点2：数字を計測していない

「そこそこ進んでます」

「わりと反応良さそうです」

といった感覚依存は最悪です。

進捗率、件数、所要時間、コスト、成果率……。

測れる数字はいくらでもあります。

測らない限り、努力と成果の因果は見えません。

「数値化の鬼」的発想で、まずは粗くても構いませんので測定軸を設定し、前後比較をつくりましょう。

共通点3：検証ループが存在しない

完了後の振り返りをしない人は、同じミスを繰り返します。

行動→結果→原因→改善という最小ループを回さない限り、能力は積み上がりません。

再現可能なやり方に落とし込んで初めて「組織の資産」になると考えます。

振り返りが仕組み化の入口です。

仮面をかぶって、数字と仕組みで現実を見る

内心「頑張っているのに」と思うときほど危険です。

感情を脇に置き、仮面をかぶって数字を直視し、ゴール定義→計測→検証の仕組みを淡々と回しましょう。

「できているつもり」を卒業した人から、評価と結果は連動し始めます。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計170万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。