「ピッタリの枕なのに首が痛い…」多くの人がやっている“間違った寝方”とは？

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「ピッタリ枕なのに、なんだかしっくりこない……」というお悩み

「自分にピッタリ合う枕に買い替えたつもりなのに、どうもしっくりこない」という悩みを打ち明けてくださるお客様もいらっしゃいます。

そういう方に、試しに店頭のサンプルの枕で寝ていただくと、間違った寝方をしているケースが少なくありません。

正しい枕の位置は「肩のライン」に合わせること

正しい枕の使い方の大前提は、枕のいちばん下のラインを両肩のラインにそろえること。

これで頭の重みを枕で支えて、首の後ろの自然なアーチが保たれるようになり、背骨のアライメントが立っているときと同じようにキープできるからです。

肩まで枕に乗せる「やりがち」な間違い

やりがちなのは、両肩まで枕に乗せてしまうこと。

とくに「枕がちょっと低い」とか「もう少し高さがほしい」といった不満を感じているときには、枕を引き寄せて両肩を乗せがちなのです。なかには、背中の部分まで枕に乗せる人もいます。

自宅のマットレスとの“硬さのギャップ”にも注意

寝具店のサンプルマットレスがかためで、自宅のマットレスがそれよりもやわらかいと、店ではちょうどいい高さに感じたのに、自宅では枕がやや深く沈み込むため、思ったより枕が低く感じることもあります。

「後頭部だけ枕に乗せる」もう一つのNGパターン

もう1つの間違った使い方は、枕のいちばん下のラインに後頭部だけ乗せて眠ること。

これでは首のアーチを枕でサポートできなくなり、前方へカーブを描いている首（頸椎）がフラットに近づく「ストレートネック」になりやすくなります。

毎日そんな寝方をしていたら、首や肩にこりや痛みが出てきても不思議ではありません。

朝の違和感は「枕の位置」が原因かも？

朝起きた瞬間、首や肩になんらかの違和感を覚える人は、後頭部だけを枕に乗せて寝ていることも考えられます。

朝イチでチェック！ 枕の“凹み”が教えてくれること

朝起きたら、使っていた枕を観察してみてください。

ほぼ中央が凹んでいたら、おそらく正しく使えているサイン。中央よりも上が凹んでいたら、枕に両肩を乗せて寝ている恐れがあり、中央よりも下が凹んでいたら、後頭部だけを枕に乗せて寝ていることも考えられます。

ぜひ枕の使い方を見直してみてください。

