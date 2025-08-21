「断れない人」はなぜ不誠実なのか？ 交渉で信頼される人の言葉の選び方

「言わない意見」は、存在しないのと同じ

今日は「言わない意見は、存在しない意見として扱われる」というテーマでお話しします。

ビジネスは「交渉」が前提

私は今、仕事である案件を進めているのですが、ビジネスの場というのは基本的に「交渉」が前提になります。

相手がこちらの都合を考えて、いいように話を進めてくれることはまずありません。

信用できる・できないの話ではなく、最初はたいてい、自分たちに有利な条件を提示してくるものです。そこからお互いに条件を出し合って、落としどころを探っていくのが交渉の基本です。

お金の話は恥ずかしくない

日本では「お金の話をするのはみっともない」「恥ずかしい」といった文化がありますが、これはビジネスにおいて非常に不利になる考え方です。

「お金の話をしたらイヤなやつと思われるかも」と遠慮してしまうと、相手にとっては“都合のいいカモ”になってしまいます。

ビジネスでは、条件のすり合わせが必要不可欠です。だからこそ、自分の希望条件や意見は、遠慮せずにきちんと伝えるべきです。

「はい」と言えないなら、言わなくていい

たとえば、相手が「この条件でどうですか？」と提示してきたときに、本当は納得していないのに「はい」と言ってしまう――。

それは一見、誠実に見えるかもしれませんが、私はむしろ「不誠実」だと思っています。

なぜなら、「本心ではない言葉」を使っているからです。言葉と気持ちがズレている状態こそが、不誠実ではないでしょうか。

条件が合わないのは「相性が悪い」だけ

自分の希望条件を正直に伝えた結果、相手と話が合わなかったとしても、それは「気まずいこと」ではありません。

ただ単に、条件が合わなかったというだけのこと。頑張ってもうまくいかない相手もいます。

そういうときは、潔く「今回はご縁がなかった」と捉えたほうが、よほど健全です。

「察して文化」は、通じない

これはビジネスだけでなく、プライベートの場でも言えることです。

「言わなくてもわかってくれるはず」「普通、気づくでしょ？」という“察して文化”に頼るのは、ある意味では究極の甘えかもしれません。

相手にとっても負担になりますし、伝わらなかったときの落胆も大きいですよね。

「伝える」ことを習慣にしよう

言わなければ、意見は存在しないものとして扱われてしまいます。

「わかってくれるはず」は通用しない。だからこそ、自分の考えや希望は、できる限り言葉にして伝えていくことが大切です。

世の中は想像以上に“手強い”ものですから、余計なストレスを抱えないためにも、「伝える」という習慣を持っておくと、ずいぶん生きやすくなりますよ。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。