1949年に完成した現存する国内最古の団地の1つ「旧魚の町団地」。

地域のにぎわいの場にしたいと、様々な取り組みが進められています。

◆昭和レトロな雰囲気の国内最古の団地

（建築家 田中 伸明さん）

「シェアキッチンです。ここで作ったものを販売することもできるし、マルシェ的に人が集まる場にもできる」

気軽に利用できるシェアキッチン。

天井が高く、開放感のある空間です。

昭和を感じさせるレトロな雰囲気が残る部屋は、宿泊することができます。

「旧魚の町団地」を再生するプロジェクトとして、長崎市出身の建築家 田中伸明さん(35)が手がけ、「魚ん町＋」と名付けました。

（建築家 田中 伸明さん）

「古くて長崎らしい建物が、時を経て壊されて、どこにでもあるような建物に建ち替わっていく。こういう場所を残せるのであれば、取り組みたいなと思った」

1949年。まだ原爆の爪痕が残る長崎に、県営の住宅として長崎市に誕生した「魚の町団地」。

鉄筋コンクリート造りの4階建てで、最新式の住宅でした。

それから約70年、一時は取り壊しの計画も持ち上がっていました。

田中さんは、歴史ある建物を保存しながら地域の人が集まる場所にしたいと、同じ長崎市出身の建築仲間とともに合同会社を設立。

この春から県に賃料を払い、運用を始めました。

（建築家 田中 伸明さん）

「こちらが、当時のまま保存された部屋です」

◆戦後の混乱期の面影が残る空間

畳敷きの和室2部屋に、木製の戸棚が残る台所。

食事の配膳のために作られた小窓は、建設当時のままの姿です。

（建築家 田中 伸明さん）

「復興の象徴みたいなところだったと思うんですね。今に受け継がれて残っているっていうのが、長崎に生きている僕としても感慨深い」

いたる所に、戦後の混乱期を生き抜いた人々の面影が残っています。

この団地で家族7人で暮らしていたという、森田正則さん 71歳。

（森田 正則さん）

「50年位前まではここに住んでいたいので、非常になつかしい」

幼少期からの思い出がつまった場所。

取り壊しの話が出た時は複雑な心境だったと語ります。

（森田 正則さん）

「小学校中学校もなくなって、生まれ育ったこの家もなくなったら、もう思い出が全部なくなるなって」

リニューアル後、訪れたのは初めて。

団地の新しい姿を見て、笑みがこぼれます。

（森田 正則さん）

「こういうふうにちゃんと使えるようにしてもらって、本当によかったなって。どんどんいろんな地域の人に使ってもらいたい」

歴史を残しながら、後世に繋いでいく。

団地にはこんな場所も誕生しました。

◆古き良き時代のごとく「子育てを地域で応援する場に」

（浦川 慶子さん）

「産後の母親と赤ちゃんが過ごすことができる助産院です」。

助産師の浦川慶子さんは、県内の病院で約20年間医療に携わってきました。

再活用プロジェクトに共感し、この春、ここに助産院を開業したそうです。

（浦川 慶子さん）

「地域の交流拠点として、古い団地を生まれ変わらせようっていう取り組みだった。子育てを地域のみんなで応援していけたらと思ったので、この場所でオープンさせました」

地域の人が集う場所になればと設けた “レンタルスペース” では、子育てセミナーなどが開催されています。

託児スペースを併設しているので、安心して母親だけの時間を過ごすことができます。

（浦川 慶子さん）

「ママはどうでした？」

（利用者）

「おかげさまで全然違いますね。(いつもは))ずっと膝の上に(子を)かかえてとか、話に集中できなかったけど」

（親子）

「楽しかった！」

また、助産院の一角には「シェア型書店」も。

月額の使用料を支払えば、地域の人がお気に入りの本や、手作りの商品を販売することができるそうです。

（浦川 慶子さん）

「誰でも出入りできるような書店と組み合わせることで、色んな人が子育てに関係ない人が、自然と子育て支援に巻き込まれていくような仕組みが地域の中で作れたらいい」

「魚ん町＋」がオープンして、3か月。

田中さんの会社が運営する12室のうち、まだ半分は空室です。

不動産業者に協力を仰いだり、SNSを活用し、入居者探しに力を入れています。

（建築家 田中 伸明さん）

「長崎の苦しい時代を、ともに歩んできた建物がこれからの僕たちの想像力によって残っていって、別の可能性を見出していくみたいになっていくと、我々も歴史の一部になれる感覚というか、そういうところを大切にしながら残していくっていうのが、私たちの目標」

国内最古の団地に、新しい風を…。

そして、地域ににぎわいを。夢がふくらみます。

（建築家 田中 伸明さん）

「常にこの辺で、子どもたちが遊んでてうるさいって怒られているくらいがちょうどいい。その空気感になればって思ってます」

「魚ん町＋」では今後、地元出身のアーティストなどを招いて、中高生との交流会などを企画しているということです。

入居者情報など詳しくは、魚ん町＋を運営する会社「ココトト」のホームページをご覧ください。