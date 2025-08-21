その強烈さは「患者でなければ、とても理解できない」…ありえない形で「眠気が襲ってくる睡眠障害」。その意外な原因

いまだに科学が解明できていない疑問、人はなぜ眠らなければならないのか？

脳は睡眠時に洗浄されてアルツハイマー病を防いでいるという新研究、世界で初めて日本が発売した画期的な不眠症治療薬、寝不足でたまる「睡眠負債」とは何か、どう返せばいいのか……。

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

睡眠といえば、突然、深い眠りに陥ってしまう「ナルコレプシー」という疾患があります。比較的若い少年期から青年期にかけての人に多いこのナルコレプシーは、他の人になかなか理解されない症状が多い疾患でもあります。今回は、このナルコレプシーについての解説をお届けしましょう。

＊本記事は、『 睡眠の科学 改訂新版 』（ブルーバックス）のうち「睡眠に関する疑問や睡眠研究の今」で取り上げられた疑問から、再構成・再編集してお送りいたします。

ありえない形で眠気が襲ってくるナルコレプシー

1880年、フランスの医師ジェリノーは、過剰な眠気をきたすという特異な症例を報告した。その患者は、日中にもかかわらずしばしば耐えがたい眠気に襲われ、そうなるとどんな状況であっても眠ってしまう。しばらく眠ると普通に覚醒する。

それだけでなく、大笑いをしたり、仕事でうまく取り引きがまとまったりしたときなどに、下肢の力が抜けて崩れ落ちてしまうという発作を起こす。また、トランプでよいカードを引くと、身体中の力が抜けて動けなくなってしまう。

このような眠気と脱力発作をきたす疾患を、ジェリノーは「ナルコレプシー」（narcolepsy）と命名した。「しびれ、昏迷」という意味のnarkeと、「発作」という意味のlepsis（いずれもギリシャ語）の合成語である。実はナルコレプシーにあたると思われる症状は、17世紀にもウィリスが記録していて、おそらくはそれ以前にも存在していたはずである。

ナルコレプシーとは

ナルコレプシーは、「強い眠気」を主な症状とする病気で、気絶するように眠ってしまうことを特徴とする。覚醒をきちんと維持できないという特異な病気なのだ。その原 因はこの病気が確認されてから120年ほども、謎のままであった。ヒトでは思春期前後に発症する症例が多く、強い眠気を主訴とすることが多い。

「強い眠気」というと、「私も眠いけど病気なのかしら？」などと思う人もいるだろう。しかし、ナルコレプシーの眠気は患者になってみなければ理解できないほど強烈なものだ。困ったことに日常生活のうえで「覚醒しているべきとき」に覚醒を維持できない。

ありえない形で襲ってくる眠気

たとえば学生だったら、授業中に居眠りをしてしまう程度のことは、健康な人でもありうる。しかし、ナルコレプシーの眠気は健康な人にはありえない形で襲ってくる。

かりに授業をしている先生が授業中に突然、強い眠気に襲われ、眠り込んでしまったらどうだろう。もし先生がナルコレプシーに罹患していれば、そういうこともありうるのだ。

会社員だったら重要な会議での発表中に眠ってしまう、あるいは入社試験で重要な面接の最中に眠ってしまうことさえありえる。電車を待っているとき、ベンチに座って居眠りをしていても、健康な人であれば自分の乗るべき電車が到着したら、すぐに目を覚まして乗ることができるだろう。しかしナルコレプシーの患者さんは、逆に「電車が来た！」と思った瞬間に眠りに落ちてしまったりする。

当然、降りるべき駅で降りられないことなど普通に起こる。あるいは高いお金を払って、やっと手に入れたお気に入りのアーティストのコンサートに行き、始まったとたんに眠りに落ち、最後まで眠ってしまった……などということもありえる。

つまりこの病気では、健康な人なら緊張や興奮などで感情が高ぶって眠れないような状況でも、強烈な眠気に襲われて眠ってしまうことがあるのだ。

睡眠不足や疲れなどによる眠気は誰にでも起こるが、ナルコレプシー患者の場合は前日に十分な睡眠をとっていても、1日に何度も、睡魔は時と場所を選ばず襲ってくる。そして意志とは無関係にいつのまにか眠ってしまう。人生を左右する重大な局面でも、ときには歩いている最中にも眠ってしまうのだ。

ただ、眠っても通常は短時間で目が覚め、起床直後には爽快感もある。これは他の過眠症とは異なる特徴でもある。しかし、2〜3時間もすれば、またひどい眠気が襲ってくる。あるいは眠気という前兆をほとんど感じることなく、気絶するかのように眠り込んでしまうこともある（睡眠発作）。

もう1つの特徴的な症状

もう1つ、この病気に特徴的な症状がある。「情動脱力発作（カタプレキシー）」とよばれるもので、突然全身の筋肉の力が抜けてしまうものだ。「情動」とは、いわゆる「感情」とほぼ同じ意味と考えてよい。

つまり感情が高ぶると、筋肉に力が入らなくなってしまうのである。ひどい場合は立っていられなくなって、倒れてしまう。そのときにけがをしてしまう場合もある。

引き金となる感情は、怒りである場合は少ない。多いのはうれしいとき、自尊心をくすぐられるようなことをいわれたとき、笑ったときなど、どちらかというとポジティブな感情の場合だ。驚いたときにも起こることがある。

この症状はすべてのナルコレプシー患者にみられるわけではないが、80％以上にともない、また、この症状がみられた場合はナルコレプシーである可能性が非常に高く、診断的価値が高い症状である。

「強い眠気」と「情動脱力発作」以外にも、ナルコレプシーには特徴的な症状がある。まず「入眠時幻覚」とよばれる症状である。寝入りばなに幻覚を見るのだが、実はこれが非常に鮮明な夢なのだ。

リアルすぎる…入眠時幻覚で見る恐怖の夢

健康な人の睡眠では、レム睡眠は通常、長い（60分以上の）ノンレム睡眠のあとに現れる。しかし、ナルコレプシーの特徴として、寝入りばなにすぐにレム睡眠に入ってしまうという異常がみられることがある。

このときに見る夢は、まだ大脳皮質が覚醒時と同様に活動しているため、非常にリアルで実在感に富んだものになるのだ。通常のレム睡眠の場合は、大脳皮質、とくに前頭前野背外側部がノルアドレナリンやセロトニンなどの覚醒物質の影響から脱して活動が低下しているため、夢は記憶に残らないし、認知能力が低下しているため、おぼろげな印象しかない。

しかし、これらの覚醒物質をつくる神経細胞が活動を止めても、覚醒物質の影響はすぐに完全になくなるわけではない。だから、覚醒状態から突然にレム睡眠のような状態に入ってしまうと、前頭前野が活動している状態で夢を見ることになり、非常に鮮明な夢を見ることになる。

また、このとき多くの場合、通常のレム睡眠と同様に筋肉の力は完全に脱力状態にあるため、当人は「金縛り状態」（睡眠麻痺）を体験することになる。通常のレム睡眠では前頭前野背外側部の活動が低下しているため「金縛り」を実感できないが、ナルコレプシーでは前頭前野が活動しているので、その状態を実感することになる。

このとき見る夢は「窓から知らない人が侵入してきた」「雷に打たれた」など、恐怖感をともなう内容が多く、しかもリアリティーに富んでいる。それに加えて金縛り状態になるため、非常な恐怖を感じる場合がある。

ナルコレプシー患者の悩み

ナルコレプシーの発症は10代に多く、とくに14歳ごろにピークを示す。日本ではちょうど受験が近くなり、夜更かしなどで睡眠時間が減りがちなころである。

そのため、発症しても周囲の人、いや本人ですら気づかない場合もある。眠気とたたかいながら居眠りと共存することが普通の状態のように思い込んでいるわけだ。そのため、発症してから医師にかかるまでに、さらには診断がつくまでに、かなりの時間を要することがある。

当然のことながらナルコレプシーは、患者に大きな不利益をもたらす。大事な局面で強烈な眠気が襲ってきたのでは、ミスも増えるし、集中力も保てない。勉強の能率が上がらず、本来の実力が発揮できなくなる。普通の人が眠気を感じる状況ではますます眠くなるので、「なまけもの」などのレッテルを貼られてしまうこともある。

さらには、家族を含め、この症状を理解してくれる人が周囲に少ないことも、患者にとって悩みとなる。また、ナルコレプシーではうつなどの精神症状や、糖尿病の合併頻度が高いといわれている。

睡眠構築の異常

ナルコレプシーは脳波を含むポリグラフで診断されるため、「脳波に異常がある」という誤解も多い。

しかし、脳波そのものに異常があるわけではなく、睡眠構築の異常なのだ。したがって診断には、一晩眠った状態でのポリソムノグラフィーによる睡眠構築の判定が必要になる。

また、ナルコレプシー患者の睡眠も通常の睡眠も、生理的過程としては同じである。ナルコレプシーは睡眠そのものが異常なのではなく、睡眠と覚醒の現れ方のパターンに異常があるということになる。

ヒトは通常、1日に1回睡眠をとる動物である。通常は1回に7時間ほど連続して眠り、十数時間にわたり起きているという生活をしている。しかしナルコレプシーの人は1回に長い時間起きていることができず、短時間の断片的な覚醒と睡眠を繰り返すのが特徴である。昼間は頻繁に眠りに落ちてしまうが、逆に夜間は頻繁に目が覚めるということがある（図「健常な人とナルコレプシー患者の睡眠パターン」）。

発症がピークを示す14〜16歳での有病率は米国で0.05〜0.2％（日本では0.16〜0.18％）と推定されている。家族性に発症する例も5％みられるが、孤発性のケースがほとんどで、特定のHLA（ヒト白血球表面抗原）遺伝子型（DR2やDRB1＊1501とDQB1＊0602）を有する割合が健常な人に比べ有意に高いことが知られている。

HLAとナルコレプシーの関連を世界で最初に示したのは、1984年、東京大学（当時）の本多裕氏のグループによる研究だった。

さて、このナルコレプシーだが、じつは意外な生理活性物質が関わっていることを、筆者らの研究グループが発見することになったのである。じつは、その生理活性物質（神経ペプチド）が睡眠と覚醒に大いに関わっていたのである。

睡眠構築が特徴がある謎の疾患「ナルコレプシー」。長い間謎だったこの疾患の原因が、著者の研究グループが発見した新たな神経ペプチドによって解き明かされ始めました。次回は、驚愕の新発見についての解説をお届けします。

