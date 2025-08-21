まもなく2代目にフルモデルチェンジ

フォルクスワーゲンは、2代目となる新型『Tロック』のプロトタイプを公開した。9月にドイツで開催されるミュンヘン・モーターショーで正式発表される予定だ。

【画像】フォルクスワーゲンの人気コンパクトSUV【現行型のTロックを詳しく見る】 全19枚

新型Tロックは、新しいフルハイブリッド・パワートレインをフォルクスワーゲンとして初めて採用する。トヨタのハイブリッドシステム（THS）と同様の仕組みで、将来的にゴルフやティグアンなどにも採用される見込みだ。



カモフラージュが施された新型『Tロック』のプロトタイプ フォルクスワーゲン

フォルクスワーゲンは、このようなパワートレインを量産車に採用したことがない。同ブランドCEOのトーマス・シェーファー氏は、「一部の地域ではHEV（ハイブリッド車）への移行が進んでいます」と述べ、ハイブリッドに力を入れる方針を示した。

「南米ではHEVの需要があります。南米向けのTロックは現地で生産されていますが、中国でも生産されているため、いずれにしても導入が必要でした」

「興味深いことに、HEVは特に米国でも大きな話題となっています。（HEVは）誰もが不要だと言っていた技術ですが、米国におけるBEVの普及鈍化に伴い、HEVへの流れが強まっているのです」

新型Tロック以外のモデルへの導入について、シェーファー氏は「他のモデルでも適しているかどうか検討します」としながらも、「すべてをHEVに置き換えることはありません。PHEVとHEVのモデルを用意します」と述べた。

フォルクスワーゲンの関係者によると、新型Tロックと同じMQBプラットフォームを共有するすべてのモデルに同ハイブリッドが導入されるわけではないが、今後2年間でゴルフとティグアンに追加される予定だという。