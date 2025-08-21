閣僚や党役員の人事は総理大臣の“権力の源泉”とされてきた。重要ポストを配分していくことで党内の多数を押さえ、権力掌握につながるからだ。だが、石破茂・首相の続投か、退陣を求める勢力が「総裁リコール」（臨時総裁選）を実施させるのかで大揺れのなか、早くも“次期政権の幹部ポスト”の陣容が出回っているというのだ。次期政権の“入閣リスト”には旧安倍派の裏金議員の名前が並んでいるというが、一方の石破首相はどう動くのか──。【全3回の第3回。第1回から読む】

【写真】“裏金議員”も少なくない… 次期政権入閣リストに名前が挙がる茂木敏充氏、小林鷹之氏、中曽根康隆氏

石破氏が辞任を拒否する理由

総裁リコールに向けた包囲網で「絶体絶命」に見える石破首相は、旧安倍派の裏金幹部たちが活発に動くほど逆に続投の意思を強めている。

石破側近として知られる村上誠一郎・総務相は、「（裏金問題で）参院選の敗因を作った皆さん方が総理の責任を問うというのは身勝手ではないか」と4人衆を公然と批判。

自民党内にも、「リコール推進派は署名が過半数を超えたような言い方をしているが、裏金議員が作った政権では国会を乗り切れない。野党に格好の追及材料を与えるだけだし、そんな政権と連立を組もうという政党はいない」（無派閥議員）と旧安倍派の動きに様子見を決め込む議員も少なくない。

政治ジャーナリストの角谷浩一氏は石破首相の胸の内をこう読む。

「石破さんは、数の力で政治を捻じ曲げた安倍政治からの脱却を図り、自民党をもっとバランスよい政党に再生させることを自分の使命と考えている。衆院選で裏金議員を非公認にして旧安倍派の勢力を減らしたのはそのためです。だから自分が辞任することで旧安倍派を復権させるようなことは絶対に阻止したい。それが辞任を拒否している大きな理由の一つです」

しかも、自民党が衆参で過半数割れした状況では、もはや総裁選は「総理大臣を選ぶ選挙」ではない。

前出の無派閥議員が指摘したように、自民党が政権を担うためには、野党と交渉して政権を安定させる新たな連立の枠組みを作ることができる総裁を選ぶか、かつての村山連立政権のように他党の党首を首相に担いで連立与党の一角として政権を支えるしかない。その場合、次の総裁は「総理になれない総裁」として連立交渉をすることになる。その覚悟と野党との交渉力が問われるのだ。

旧安倍派主導では国政の混乱も

角谷氏は旧安倍派幹部にはそうした準備がないと、こう続ける。

「石破首相は、政局勘はないものの少数政権の運営をわかっている。国会答弁でも安倍政権のように野党の質問を頭から突っぱねるのではなく、正面から受け止めて自分の言葉で答弁してきた。だから予算や法案を成立させることができた。それが本来の国会審議のあり方だと考えているから、選挙に負けてもやってこられた。

現在も石破首相は政権維持のために立憲民主党との政策協議の枠組みを探っているし、後見人の菅義偉・元首相は水面下で日本維新の会との連立や閣外協力などの協議を進めている。少数政権にはそうした野党と話し合う枠組みが欠かせない」

しかし、旧安倍派の幹部たちは自公政権が安定多数の議席を持っていた時代の楽な政権運営しか知らないと言う。

「石破をおろして自分たちが政権中枢にいればあの頃のように自民党主導で政権運営できると考えているなら幻想ですが、旧安倍派の幹部たちからは、次の政権をどうやって安定させるかの戦略が見えてこない。石破首相は、少数政権の運営の難しさも理解せずに権力を握るためだけに石破おろしを仕掛ける連中に政治を任せれば、トランプ関税交渉など外交的にも難しい時期に国政の混乱を招くと危機感を強めている。それも首相が旧安倍派に徹底抗戦する理由です」（角谷氏）

もはや国民の信を失った石破政権が続投するのか、それとも総裁リコールが成功して旧安倍派の裏金幹部主導の新政権が誕生するのか。

いずれにしても、この期に及んでコップのなかの権力闘争しかできないリコール攻防なのであれば、その先には自民党の終焉が待ち受けているはずだ。

（第1回から読む）

※週刊ポスト8月29日・9月25日号