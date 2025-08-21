貧困家庭に生まれ、少年工として働いた過去を持つ李在明（イジェミョン）大統領（６０）は、数々の逆境をはねのけてきたことで知られる。

今年６月の大統領選で勝利した際には、韓国メディアはこぞって李氏の歩みを「逆転の人生」だと評した。

「持たざる者」

韓国では、裕福な家庭の生まれを「金のさじ」、貧しい家庭の生まれを「土のさじ」と呼ぶ表現がある。李氏は２０２１年１１月、ＳＮＳで「私の出身は『土のさじ』ですらなかった」と幼少期を回顧した。「持たざる者に世界がどれだけ過酷かを知っている」とも語っていた。

南東部・慶尚北道（キョンサンプクト）安東で農家の９人きょうだいの７番目として生まれた。出生届が出されず、正確な生年月日は不明だ。戸籍上の誕生日である１９６４年１２月２２日は母親が占い師の話から決めたもので、実際は６３年１０月生まれだという。

賭博好きの父親が原因で一家は畑を手放し、李氏の小学校卒業後にソウル近郊城南市に転居。李氏は中学に通わず、野球グラブを作る工場などで１日１２時間以上働いた。数年後、事故でプレス機に左手首を挟まれ、腕が変形する後遺症を負った。

公選法違反

高卒認定試験を経て、８２年にソウルの中央大法学部に特待生として入学。弁護士として民主化運動を支えると決意し、２０歳代半ばで城南市に弁護士事務所を開いた。２０１０年に城南市長に当選。若年層に商品券などを配る「青年手当」などポピュリズム（大衆迎合主義）的な政策で注目を集めた。

１８年に就任した京畿道（キョンギド）知事時代には、政治家生命が絶たれかけた。知事選の討論会で虚偽発言をしたとして公職選挙法違反で２審で有罪となった。刑が確定すれば当選無効となるところだったが、大法院（最高裁）で判決の破棄と高裁への差し戻しを決める「起死回生」（韓国メディア）の判断が出た。

２２年大統領選では、左派系「共に民主党」の予備選で過去の宅地開発に絡む背任疑惑などを追及された。党内主流派の文在寅（ムンジェイン）元大統領派と激しく対立する「アウトサイダー」だったためだ。最終的に党の公認候補に選ばれたが、不正のイメージは払拭（ふっしょく）できず、本選では尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領に０・７３ポイント差で敗れた。

尹政権下で李氏の捜査は進み、２５年大統領選直前には、別の公選法違反事件を巡り、高裁が無罪としていた判決を大法院が破棄。再審理で罰金１００万ウォン以上の有罪判決が確定していれば、大統領選の被選挙権を失うところだった。李氏は保守による「政治弾圧」だとして容疑を否認している。

アピール

凶刃に襲われたこともある。韓国の総選挙を控えた２４年１月、南部・釜山（プサン）を視察で訪れた際、人混みに紛れた男に首を刃物で刺され、約１週間入院した。警察発表によると、男は「李氏が大統領になるのを阻止するため」と動機を説明した。

李氏は事件後、「私を法律でも（メディアの）ペンでも殺せず、刃物で殺そうとしたが、（私は）絶対に死なない」と不屈の姿勢をアピールした。聯合ニュースによると、今年６月に行われた初の米韓首脳の電話会談では、昨年の大統領選で銃撃されたトランプ米大統領と「暗殺未遂を生き延びた」という共通の経験について語り合ったという。