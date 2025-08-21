Àº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤é¡¢³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡ÚËÍ¤Î¾ì¹ç¤¡Û
¡Ö¤¿¤À¤ÎÀº¿ÀÉÂ»ý¤Á¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¼ã¤µ¤òÊû¤²¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤¿¤ª¶â¤Ç»²¹Í½ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¡¢Å¯³Ø¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Í§¿Í¤äÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢»û¤Ë½»¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¡£¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤ÞÊë¤é¤¹¡¢¤ª»û¤ÎÎÀÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¤Î¿©»ö
Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ëunlightenment¤µ¤ó¡Ê@reincarnationus¡Ë¡£
ÉÔÅÐ¹»¤ä°ú¤¤³¤â¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¡£
¿Ê³ØÀè¤Ç±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¯³Ø¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯ÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª²ó¤Ç¤¢¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅ¯³Ø¤¬¼«¿È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡×¡¢¡Ö¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡×¤È¤¤¤¦£³¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
Å¯³Ø¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡©
ÊÙ¶¯¡½¡½ÆÃ¤ËÅ¯³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦unlightenment¤µ¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬º¬ËÜÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
unlightenment¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤òÊú¤¨¡¢í¯¾õÂÖ¤ÈÝµ¾õÂÖ¤¬¸ò¸ß¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿unlightenment¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢´¶¾ð¤ÎÇÈ¤Ë吞¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤¤«¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¸½ºß¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾ðÇ°¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ©¸æ¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÂ¾¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤È¡Ö¶¦Â¸¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤ºÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ï¥Ð¥¿¥¤¥æ¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Îº¬ËÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
¿Í´Ö¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ë¡ÈÂç¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÆ°ÊªÅª¤Ê¡È»Ò¶¡¤Î¿´¡É¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨µî¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÆâÌÌ¤Î¡È¾ðÇ°¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤òÍýÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼ç´ÑÅª¤ÊÁ±°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÎÂ¦¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤â¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤Î¾É¾õ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÞ¤¦¤Ä·¹¸þ¤ä´õ»àÇ°Î¸¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢¾¯¤·¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¿´¤òÐíâ×¤·¤ÆÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¤·¤ß¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤À¤È»×¤¤¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ì¤·¤ß¤È´î¤Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
¹¬Ê¡¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡È³Ø¤Ó¡É
¡Ö¤â¤Î¤Î¸«Êý¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¡¢À¤³¦¤È¼«Ê¬¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¤³¤ì¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¤Î´î¤Ó¤À¤Èunlightenment¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êunlightenment¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂç³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÅ¯³Ø¸¦µæ¤ò¤¹¤ë´Ä¶¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤Î¤âÌ´¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀìÌç¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¿¥¤¥æ»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¯ÌÌÇò¤¤ÌÌ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢unlightenment¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¶ËÏÀ¡¢²¿¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤¿¤À¡ØÀ¸¤¤Æºß¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡Ø´ñÀ×¡Ù¤È¤·¤Æç¥¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤¬½¡¶µÅ¯³Ø¤ò³Ø¤ÓÂ³¤±¤ëº¬¸»Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³¶¤«¤±¤ÆÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò¤â¤Á¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬¿Í´Ö¤Î¹¬Ê¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤á¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬unlightenment¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ö¤³¤È¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø
¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÉÂ¤ó¤À¤ê¡¢°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ïunlightenment¤µ¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢unlightenment¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤ÎÄì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤¬¤É¤ì¤Û¤É¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êunlightenment¤µ¤ó¡Ë
¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ì¤·¤ß¡½¡½¤½¤ì¤¬Åö¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÏ¹ö¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ô¤¬°Â°×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤ò±ï¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¤¿¤ÀÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸ÉÆÈ¤äÄÀÌÛ¤ò¶¦Í¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¡½¡½¤Èunlightenment¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÃÏ¹ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿unlightenment¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢unlightenment¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½Å¡¹¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¡½¡½¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉÔÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¿Í´Ö¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÇØÉé¤¦³ëÆ£¤â¡¢¶ì¤·¤ß¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Èº¬¡É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤è¤ê¤â¿¼¤¤¾ì½ê¤Þ¤ÇÄ¥¤Ã¤¿º¬¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¼õ¤±»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤äÂ¸ºß¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤Ã¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤òµö¤·¡¢Ç§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¡Èµö¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÍ¦µ¤¤¬¡¢¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²ê¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÂÎºÛ¤â¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤â¡¢²áµî¤âÌ¤Íè¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡Èº£¡É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµö¤·¡¢µß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¹¬Ê¡¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢·üÌ¿¤Ë¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡£
unlightenment¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Î¹¬Ê¡¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤òº£¤â¤Ä¤¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
