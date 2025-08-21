秋の味覚を堪能♡BAKE CHEESE TARTの芋・栗・かぼちゃタルト

秋の訪れを感じる季節にぴったりのスイーツが登場します。北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、旬の食材を贅沢に使った新作タルトが9月より順次発売。ねっとり甘いお芋、ぽってり濃厚なかぼちゃ、そして香り豊かな栗。それぞれの個性をチーズと合わせ、秋ならではの味わいに仕上げました。ティータイムやおでかけのお供に、心まで温まる特別なひとくちをどうぞ。

お芋の甘さ広がる「おさつバターチーズ」

価格：405円（税込）

最初に登場するのは、濃厚な甘みが魅力の紅天使を使用した「焼きたてタルト おさつバターチーズ」。

じゅわっと溶けるバターの香りと、なめらかなチーズムースの相性が抜群。全粒粉のタルトカップはザクザク食感で食べ応えも◎。

販売期間：2025年9月1日（月）～10月14日（火）

販売店舗：国内常設店舗、BAKE the SHOP

ロッテから新ハードグミ「カジッテ」誕生♡果実感あふれる2種が登場

ぽってり濃厚♡かぼちゃチーズタルト

価格：405円（税込）

10月からは秋らしさ満点の「焼きたてタルト かぼちゃチーズ」が登場。北海道産マスカルポーネと合わせたかぼちゃあんは、まろやかでコクのある味わい。

ココアとアーモンド入りのタルトカップが香ばしく、甘さを引き立てます。

販売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

販売店舗：国内常設店舗

贅沢モンブランチーズで秋を締めくくり

価格：450円（税込）

最後にやってくるのは「焼きたてタルト モンブランチーズ」。栗ペーストをふんだんに使い、渋皮栗の甘露煮を贅沢にトッピング。

軽やかなクリームチーズムースが栗の甘みを引き立て、こっくりとした味わいを楽しめます。

販売期間：2025年10月15日（水）～11月30日（日）

販売店舗：国内常設店舗、BAKE the SHOP

秋限定イベント「BAKE the Autumn BINGO」

新作タルトを含む対象商品を購入すると、スタンプカードでお得な特典がもらえる「BAKE the Autumn BINGO」も開催。

1列揃えば50円OFF、3列揃えば100円OFF、全て揃えば12月発売予定の新商品を1点プレゼント。期間は2025年9月1日（月）～11月30日（日）まで。

秋を味わうスイーツで心も満たして

ひとつひとつが秋のごちそうのように仕上げられた限定タルト。読書のおともに、大切な人への手土産に、自分へのご褒美にぴったりです。

お芋、かぼちゃ、栗、それぞれの旬をチーズと掛け合わせた一品は、季節を彩る幸せな時間を届けてくれます。

今年の秋は「BAKE CHEESE TART」と一緒に、ときめくスイーツ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪