◆ 谷沢氏は「バットをちょっと担ぎすぎなのでは」と指摘

楽天は20日、ロッテとのカード2戦目を3−5で落とし、3位・オリックスとの2ゲーム差を縮めることはできなった。

20日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、パ・リーグ首位打者の村林一輝の打撃に心配の声が相次いだ。この日は5打数無安打、直近3試合（14打席）は1安打と精彩を欠く結果に、MCの高木豊氏が「無安打が続いたりと、ちょっと調子が安定しない。村林が潤滑油のように打線を繋いでいたのが、繋げなくなっている」と語ると、解説の齊藤明雄氏は「流れを止めちゃっている。ちょっと途切れ途切れになっているかな、良い当たりも打っているんだけどね。追い込まれているんだろうな、調子が落ちているなという感じはする」と分析。

もう1人の解説・谷沢健一氏は「バットをちょっと担ぎすぎなんじゃないかな。背中の方に担ぐと、脇が甘くなってくる」と指摘し、高木氏は「踏ん張りどころということで、頑張ってほしい」と激励を送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』