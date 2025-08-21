与野党が韓国・李大統領の対日関係重視を歓迎、韓国政権と協力着実に…読売単独インタビュー

韓国の李在明（イジェミョン）大統領が読売新聞の単独インタビューで対日関係重視の姿勢を鮮明にしたことに、与野党から歓迎の声が上がった。

日本政府は歴史問題の再燃に気を配りつつ、新政権との協力を着実に積み重ねていく考えだ。（田ノ上達也、田村直広）

超党派の日韓議員連盟会長を務める菅義偉元首相（自民党）は、李氏が首脳間の相互訪問「シャトル外交」の活性化に意欲を示したことに関連し、「有言実行で今回訪日されることを評価したい」と取材に答えた。７月の訪韓時に李氏と面会した菅氏は、「未来志向の日韓関係にしたいという大統領の強い意欲を感じた」とも振り返った。

過去に対日批判を繰り返したことで知られる李氏はインタビューで、「今は責任を担う政権与党だ」と述べ、歴史問題を巡る既存の合意や解決策を踏襲する考えを示した。長島昭久首相補佐官は、「多くの日本国民が大統領の姿勢を心配していたが、今回の発言は懸念を払拭（ふっしょく）するのではないか」と評価し、李氏が目指す新たな日韓共同宣言のとりまとめも「関係が深まれば出来るだろう」と語った。

衆参両院で少数与党となり、存在感を増す野党の間でも、日韓関係の重要性は共通認識だ。立憲民主党の日韓友好議連会長を務める重徳政調会長は、李氏が日本との安全保障協力の必要性に言及したことに「安心した。東アジアでは日韓が組むしかない」と指摘。日本維新の会の藤田文武共同代表も、「米国単独、日本単独では中国への対応が難しい中、韓国の立ち位置は重要だ」と強調した。

国民民主党の玉木代表は、「韓国の政権が代わるごとに揺れ動いてきた日韓関係が、良い形で変わることを期待したい」と述べ、議員外交で政府を後押しする考えを示した。

一方、李氏は歴史問題を巡り、政府レベルの合意や解決策とは別に「感情的な問題」が残っているとし、「被害者に心を尽くしたおわびをするのが正しい」と語った。自民の小野寺政調会長は「歴史問題の再協議を考えているならば、我々のスタンスとは相いれない」と指摘した。

李氏が提唱した北朝鮮の段階的非核化が事実上の核保有容認につながりかねないとの懸念もある。外務省幹部は「国際情勢や歴史問題を巡る認識をしっかりと擦り合わせたい」と語った。