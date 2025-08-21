Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２０日、ＦＷ矢村健（２８）がＪ１新潟から完全移籍で加入することを発表した。

矢村は東京出身で、新潟医療福祉大から新潟入り。２３年に藤枝に期限付き移籍し、２年間プレーした。今季は古巣の新潟に復帰したものの、途中出場が多く、２３試合４得点にとどまっていた。復帰が決まった矢村は「再び藤枝の力になれることをうれしく思います。ひとつでも多くのことをプラスに変えられるよう、結果で示します」とチームを通じてコメントした。

実績は十分だ。矢村は加入１年目の２３年は９得点。エースだったＦＷ渡辺りょう（現磐田）がＣ大阪に移籍した夏以降、代わって攻撃陣を引っ張った。２４年はリーグ４位の１６得点と大暴れ。背後からの浮き球をボレーで決めたいわき戦のゴールで、Ｊ２最優秀ゴール賞を受賞した。

だが矢村が新潟に戻った今季、藤枝は「エースストライカー不在」の状況に。鳥取から新加入したＦＷ松木駿之介（２８）はまだゴールがなく、身長１８９センチのディアマンカ・センゴール（２４）は１点にとどまり、Ｊ３栃木ＳＣに先週移籍した。ベテランの中川風希（３０）と金子翔太（３０）も１得点ずつ。チームトップはＭＦ浅倉廉（２４）の７ゴールで、得点力不足に苦しんでいる。

それだけに、矢村の復帰は藤枝にとって大きな補強だ。関係者によると、２１日の練習から合流し、２３日のホーム・愛媛戦にも出場できるという。現在の１５位から昇格プレーオフ圏内（６位以内）へ、帰ってきた「ヤムケン」が逆襲のキーマンになりそうだ。