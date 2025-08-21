£Ê£±À¶¿å¡¡£Ä£Æ»³¸¶Îç²»¤¬¡ÖÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡×£Í£Æ¾¾²¬Âçµ¯¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÆ®»Ö¡Ä£²£³Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼Ê¡²¬Àï
¡¡£Ê£±À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï£²£°Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¡¦Ê¡²¬Àï¡Ê£²£³Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±»°ÊÝ¤Ç°ìÉôÈó¸ø³«Ä´À°¤·¤¿¡££Ä£Æ»³¸¶Îç²»¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£³Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀ¶¿å¤ËºßÀÒ¤·¤¿£Í£Æ¾¾²¬Âçµ¯¡Ê£²£´¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï£²£±Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄê¤È¤·¤ÆÀ¶¿å¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾¾²¬¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÆþ¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¶á¤¯¤ÆÃç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡ËÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¡£³¤³°°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯¤«¤éÊ¡²¬Æþ¤ê¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹¶·â¤ËÍ·¤Ó¿´¡¢Í¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¥ê¡¼¥°£¸ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµåºÝ¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥ÁÍè¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£Á°Àá¤Î²£ÉÍ£Æ£ÍÀï¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤ÏÀèÈ¯Íî¤Á¤â¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç£Æ£×ËÌÀî¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³µ¯¤·¤¿¡£¾¾²¬¤ò¾å²ó¤ëÂ¸ºß´¶¤Ç£³»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¸Æ¤Ó¡¢Äê°ÌÃÖ¤òÃ¥²ó¤¹¤ë¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë