眠くないのに…染谷将太「よく眠そうって言われることが多い」

俳優の染谷将太（32歳）が、8月21日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「よく眠そうって言われることが多い」と明かし、「でも、眠くないんですよ！」と訴えた。



染谷はこの日、映画「ベートーヴェン捏造」の宣伝を兼ねて、古田新太、山田裕貴と共に同番組のインタビューに対応。“物申したいこと”として、「自分はよく眠そうって言われることが多いんですよ。でも、眠くないんですよ！ それだけは言っておきたい」と訴える。



そして「『大丈夫？ 眠そうなの？ 眠いの？』ってすごく言われる。（インタビューを受けている今は）全然眠くないです」「（現場でも）言われます。『また眠そうな顔してるね』って」と語った。