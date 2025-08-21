「ここ何年か、マルトクがおとなしいね」

検察官を途中で辞めた、いわゆる「ヤメ検」の弁護士がこう語る。マルトクとは検察の隠語で、特捜部のこと。発言の意味は、かつて「巨悪を眠らせない」とのフレーズで政財官界、とりわけ政界を震え上がらせた東京地検特捜部が、耳目を集めるような大型疑獄事件を手掛けていないという意味だ。検察関係者は「要因の一つに、検事総長就任が射程に入った元『特捜検察のエース』森本宏氏（57）の存在にあるという人もいます」と話す。

【写真を見る】“秋の陣”はあるのか？ 陰の特捜部長と、影響を与えた元特捜部長

特捜検察の元エース

森本氏は東京地検特捜部の生え抜き。ヒラ検（無役職の検事）時代に、後述する福島県知事の贈収賄事件（2006年）で取調官を務め、副部長としては猪瀬直樹元東京都知事（78）が、徳洲会から資金提供を受けていた公選法違反事件の捜査で発覚した徳田毅元衆院議員（54）側の選挙違反事件を指揮して、議員辞職に追い込んだ（2013年）。

特捜部が入る、東京地方検察庁九段庁舎

2017年9月から約3年間に及ぶ“長期政権”となった特捜部長時代には、10年ぶりの国会議員逮捕であるだけでなく、17年ぶりの政界汚職摘発ともなった秋元司元衆議院議員（53）のIR汚職を手掛けた（2019年）。

だが一方で、参院議員を1期務めた後に、福島県知事として5期にわたり県政を差配していた佐藤栄佐久氏（今年3月、死去）の事件では、佐藤氏の弟を取り調べ、

「知事は日本にとってよろしくない。いずれ抹殺する」

と言い放ったと、佐藤氏が著書に記したことが国会で取り上げられるなど、「とにかくイケイケの捜査官でした」（同弁護士）という。

特捜部長の後は津地検トップの検事正に栄転したが、

「通常、検事正は地検の顔であり、捜査などの実務はナンバー2の次席検事が取り仕切るのですが、じっとしていられないのが森本さんです。三重大病院元准教授のカルテ改竄（かいざん）事件から元教授の収賄事件につなげる独自捜査を手掛けました。本来なら津地検の規模では手に負えない事件でした」（前出・検察関係者）

東京地検特捜部の捜査にゴーサインを出す立場である東京地検次席検事に赴任した2021年7月、そして23年7月から24年7月までは最高検に移って刑事部長も務めているが、前出の検察関係者によると、

「この3年間は、まさに森本さんが“陰の特捜部長”だったと言えます」

この間の特捜部長は、現職で名古屋大学の後輩に当たる伊藤文規氏ら3人だが、実質的に特捜部を仕切っていたのが森本氏だというのである。では、その間にどんな事件があったのだろうか。

陰の特捜部長として

早くから将来の「国交相」や「党代表」とささやかれ「公明党のホープ」とうたわれながら、コロナ期間中に銀座の高級クラブで飲食していた事が報じられ、資金管理団体が不適切な飲食費を政治資金から出していたことが発覚し、議員辞職した遠山清彦元衆院議員（56）。辞職後に判明した貸金業法違反事件で、特捜部は同元議員を在宅起訴した（2021年）。この際は「水に落ちた犬は容赦なく叩くのが東京地検特捜部流」と、一部の与党関係者から捜査を揶揄する声も漏れた。

だが、菅原一秀元経産相（63）の公選法違反事件（2020年）では、菅原氏を不起訴としたが、21年2月の検察審査会による「起訴相当」議決を受けて略式起訴に切り替えた。また政治資金の不正報道で議員辞職に追い込まれた薗浦健太郎元衆院議員（53）も、収支報告書に記載していなかった金額が4900万円に上ったものの、政治資金規正法違反罪は略式起訴にとどまった。

前出の弁護士は「略式起訴は罰金刑にとどまる軽微な犯罪を問うための正当な手続きですが、政治家の略式起訴は衆人環視の法廷に引っ張り出さないという『特別待遇だ』と皮肉る声があることも事実です」と打ち明ける。

歴史に残る大型疑獄事件になる可能性もささやかれた自民党の派閥裏金事件も、国会議員の逮捕は池田佳隆元衆院議員（59）ただ1人。参院議員1人が在宅起訴され、元衆院議員2人は略式起訴されただけとなった。ただ、結果的には本丸とみられた旧安倍派のカネの流れがウヤムヤとなったことで、自民党は選挙で続けて大敗。衆参ともに少数与党となったのは周知のとおり。

その一方で旧民主党、みんなの党、維新の前身の一つとなった維新の党、都民ファーストの会が国政進出する過程で結成された希望の党と渡り歩いた末に自民党入りし、弱小派閥の谷垣グループに加わった“日和見”の柿沢未途元衆院議員（54）は、江東区長選の選挙違反事件で逮捕された。

政界事件では“落としどころ”を探って捜査を行っているとのうがった見方もできそうな状態に、別の検察関係者はこんな疑問を口にする。

「特捜部は自公政権に配慮しているとさえ思える。積極的に捜査に口を挟んでいたはずの森本氏“らしさ”が全く感じられないのが不思議だ」

森本氏は2024年7月に法務省刑事局長となり、国会内外で政治家に説明を求められる立場となったが「思った以上にそつなくこなしていた」というのが省内での森本評。先月、法務事務次官となったことで次官、東京高検検事長、検事総長と続く、検察内での出世ルートに完全に乗ったというのが衆目の一致するところだ。

まさに野武士のよう

検察官として奉職しても、法務行政で能力を発揮する「官僚然とした検事」と、事件捜査に熱中する検事は全く異質だ。前者は法務省がホームタウンとなり、後者は花形の特捜部が主戦場となる。だから、政界の不正と闘ってきた歴代東京地検特捜部長には官僚らしからぬ面々も少なくなかった。

中井憲治元部長（2022年死去）は法務省の矯正局長に栄転していた2003年、名古屋刑務所で受刑者が死傷した事件が法相にしっかりと報告されていなかったことについて、衆院予算委員会の答弁で「大臣に報告すべきものと思っていない」と言い放ち、「国会を冒涜」「大臣軽視だ」と批判を受けて更迭されている。

井内顯策元部長は副部長だった2001年、大学設置を目指し数々の政界工作が行われたKSD事件で「参院のドン」と呼ばれた村上正邦元労相（現・厚労相＝20年死去）の取り調べで、村上氏に「ここで腹を切ってみろ」と暴言を吐いたとの記事が新聞に掲載されたことが国会で取り沙汰された逸話で知られる。

熊崎勝彦元部長（22年死去）は副部長だった1993年、「政界のドン」と称された金丸信元自民党副総裁（96年死去）の脱税事件で金丸氏本人の取り調べを担当した武勇伝がよく知られる。だが一方で部長時代には新井将敬元衆院議員（98年死去）が、自身の株取引を巡る不正疑惑で事情聴取直前に自殺。政界の一部からは「捜査が強引すぎたのでは」との疑念の声も漏れた。

特捜部を“卒業”してから、陰の特捜部長として辣腕（らつわん）を振るった例には石川達紘氏（86）が挙げられる。金丸氏の脱税は査察事件を通じて昵懇（じっこん）にしていた国税当局から東京地検次席検事となっていた石川氏に情報がもたらされ、石川氏の指示で事件化されたものだ。大臣と政令市長各1人や知事2人が立て続けに逮捕されたゼネコン汚職も石川氏が捜査に助言。防衛利権に切り込んだ旧防衛庁調達実施本部背任事件は同地検の検事正として石川氏の指示で捜査が行われた。この事件は「平成研のプリンス」と呼ばれ、一時は将来の総理と持て囃された額賀福四郎衆院議長（81）を防衛庁長官（現・防衛相）の辞任に追い込む結果となった。

60年余り前に特捜部長を務め、「東京地検特捜部生みの親」との異名がある昭和の名物特捜検事河井信太郎氏（82年死去）は「まさに野武士のような捜査検事だった」と評される。頭脳明晰で温情派の反面、捜査の乱暴さも目立った。前出の弁護士は「特捜検察最大の功労者ですが、強引な取り調べや事前に描いた事件の構図に拘泥する捜査手法の源流との見方もあります」と指摘した上で、こう語る。

「以前の森本氏はその系譜に連なっていましたが、今は政界との摩擦を極力避ける令和流のソフト路線に変更したようです」

政界を揺るがす疑獄事件に特捜部が着手――そんな“秋の陣”を期待したいが……。

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

