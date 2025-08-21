¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¡¥¬¥¶»ÔÀ©°µ¤Î¤¿¤á¤ÎÂçµ¬ÌÏºîÀï¤Ë¸þ¤±6Ëü¿Í¤ò¾·½¸¡¡¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ÎÆþ¿¢ÃÏ³ÈÂç·×²è¤Î¾µÇ§¤â
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥¬¥¶»Ô¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¼ÎÏ³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½6Ëü¿Í¤ÎÍ½È÷Ìò¤Ë¾·½¸Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï20Æü¡¢¥¬¥¶»Ô¤òÀ©°µ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·³»öºîÀï¤ò¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤¬¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¤ª¤è¤½6Ëü¿Í¤ÎÍ½È÷Ìò¤Ë¾·½¸Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶»Ô¤Ë¤ÏÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë½»Ì±¤¬Â¿¤¯µï½»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬60Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤ÏÂÐ±þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬20Æü¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤ÎÆþ¿¢ÃÏ¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÂç·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÅì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤È¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò»ö¼Â¾å¡¢Ê¬ÃÇ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢3000¸Í¤òÄ¶¤¨¤ë½»Âð¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¼ùÎ©¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£